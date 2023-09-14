金鐘獎｜炎亞綸黃子佼曾奪主持獎 今年陷醜聞 無緣角逐 (17:36)

黃健瑋憑《人選之人—造浪者》報名迷你劇男主角，不過最後他前十名都無份。（資料圖片）

台灣演藝界今年捲起「#MeToo」風波，當中炎亞綸﹑黃健瑋和黃子佼等也身陷風波中，今天（14日）公布的第58屆金鐘獎入圍名單中，他們未能入圍角逐任何獎項。

黃健瑋憑《人選之人—造浪者》報名迷你劇男主角，不過據戲劇類評審委員會主任委員唐美雲指出，評審在討論時，會先找出那獎項的前十名討論，再度投票，唐美雲說：「在第一輪我們十名內就沒有他（黃健瑋）了。」唐美雲表示評審在討論過程中，並沒針對性騷擾事件多做相關討論：「投票時才發現，大家很有默契做這樣的選擇。」

分別於前年、去年拿下「綜藝節目主持人獎」的炎亞綸和黃子佼，今年亦無緣角逐獎項。黃子佼去年主持《一鳴驚人》、《婚禮歌手》第二季等；炎亞綸的主持作品包括《嗨！營業中》和《為你唱情歌》等，這些節目都沒有入圍今年金鐘獎。

另外，吳宗憲是今年主持人大贏家，不僅以《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》雙料入圍綜藝節目主持人獎，他與「KID」林柏昇、坤達主持的《綜藝玩很大》，也將角逐益智及實境節目獎，3人也以該節目入圍益智及實境節目主持人獎，重要獎項皆可見到吳宗憲名字。

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（即時娛樂）