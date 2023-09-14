金鐘獎｜《模仿犯》共獲17項提名 成為入圍獎項大贏家 (17:51)

台灣第58屆金鐘獎頒獎典禮，將於今年10月20日和10月21日，在國父紀念館舉行，而電視綜藝與戲劇分開舉辦。今天（14日）大會公布入圍名單，大熱劇集《模仿犯》合共有17項提名，當中包括戲劇節目獎﹑戲劇節目導演獎﹑視帝﹑男配角等，成為今屆入圍獎項大贏家。
金鐘58完整入圍名單：
戲劇節目獎
《牛車來去》
《台灣犯罪故事》
《我願意》
《村裡來了個暴走女外科》
《模仿犯》
戲劇節目導演獎
李岳峰、張志鴻《牛車來去》
洪子烜《台灣犯罪故事-生死困局》
徐瑞良《台灣犯罪故事-黑潮之下》
張榮吉、張亨如《模仿犯》
賴孟傑《村裡來了個暴走女外科》
戲劇節目編劇獎
李岳峰、徐慧琴、李怡慶／牛車來去
馬克明、王加安、何昕明、尤以青、周克威、吳俊佑、楊宛儒／模仿犯
梁舒婷／台灣犯罪故事-黑潮之下
陳美珊、溫慧明／客家尋味劇場-暗夜微光
賴孟傑、張世嫺、王宥蓁、王卉竺／村裡來了個暴走女外科
戲劇節目男主角獎
吳慷仁／模仿犯
李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局
姚淳耀／模仿犯
蔡昌憲／牛車來去
薛仕凌／台灣犯罪故事-出軌
戲劇節目女主角獎
安心亞【廖婧伶】／牛車來去
林予晞／台灣犯罪故事-出軌
桂綸鎂／台北女子圖鑑
高慧君Tanivu Yatauyungana／我願意
蔡淑臻／村裡來了個暴走女外科
戲劇節目男配角獎
庹宗華／模仿犯
陳博正／模仿犯
游安順／牛車來去
楊大正／我願意
鄒承恩／我願意
戲劇節目女配角獎
王渝屏／第9節課
米可白【趙亦瑄】／牛車來去
吳奕蓉／我願意
邱偲琹／模仿犯
楊富江／客家尋味劇場-暗夜微光
戲劇節目最具潛力新人獎
王敏淳／機智校園生活青春向前衝
楊誠／第9節課
戴雅芝／親愛的亞當
蘇瀅【李夢純】／村裡來了個暴走女外科
迷你劇集獎
人選之人-造浪者
她和她的她
和平歸來
茁劇場-滴水的推理書屋
電視電影獎
幻日手記
你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
姊姊
客家電影院-綠金龜的模仿犯
龔囝
迷你劇集（電視電影）導演獎
卓立／她和她的她
林君陽／人選之人-造浪者
徐漢強／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
張誌騰／詠晴
鍾侑霖／客家電影院-綠金龜的模仿犯
迷你劇集（電視電影）編劇獎
夏康真／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
陳虹任／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
溫郁芳／她和她的她
潘客印／姊姊
簡莉穎、厭世姬／人選之人-造浪者
迷你劇集（電視電影）男主角獎
勾峰／茁劇場-誰說媽媽像月亮
李程彬／她和她的她
莊凱勛／額外旅程
劉冠廷／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
藍葦華／你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314
迷你劇集（電視電影）女主角獎
王淨／人選之人-造浪者
夏于喬 【夏緁喬】／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
孫可芳／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
許瑋甯／她和她的她
陸弈靜／看海
迷你劇集（電視電影）男配角獎
卜學亮／人選之人-造浪者
胡智強／龔囝
黃河／茁劇場-滴水的推理書屋
黃迪揚／看海
戴立忍／人選之人-造浪者
迷你劇集（電視電影）女配角獎
丁寧／她和她的她
范瑞君／額外旅程
陳妤／台語有影--《阿波羅男孩》
蔡亘晏／人選之人-造浪者
賴佩霞／人選之人-造浪者
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
林怡婷／公視學生劇展-回收場的夏天
林奕嵐／她和她的她
紀曉君／茁劇場-誰說媽媽像月亮
黃珮琪／姊姊
劉晏汝／那天，我媽偷了老師的車
戲劇類節目攝影獎
陳克勤、李鳴、白杰立、詹晨智／模仿犯
葉紹麒、高子皓／台灣犯罪故事
趙冠衡／姊姊
劉至桓／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
簡佑陶、王亮鈞／人選之人-造浪者
戲劇原創歌曲獎
My Blue Angel／李英宏、王明台／茁劇場-走過愛的蠻荒
比莉卡厲害／比莉、周湯豪／媽，別鬧了！
牛車來去／荒山亮【簡世亮】、劉浩旭、張馥桂【張坤福】／牛車來去
得意的一天 A no is a no／Leo王、陳嫺靜、李權哲、湯捷／人選之人-造浪者
縮影／劉若英、葛大為、張簡君偉／台北女子圖鑑
戲劇配樂獎
侯志堅、Sophie Lu、高敏倫、黃偉哲／台灣犯罪故事
侯志堅／人選之人-造浪者
陳珊妮、Dizparity【葉柏成】／我願意
溫子捷／模仿犯
戲劇節目男主角獎
李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局
姚淳耀／模仿犯
蔡昌憲／牛車來去
薛仕凌／台灣犯罪故事-出軌
戲劇節目女主角獎
安心亞【廖婧伶】／牛車來去
林予晞／台灣犯罪故事-出軌
桂綸鎂／台北女子圖鑑
高慧君Tanivu Yatauyungana／我願意
蔡淑臻／村裡來了個暴走女外科
戲劇節目男配角獎
庹宗華／模仿犯
陳博正／模仿犯
游安順／牛車來去
楊大正／我願意
鄒承恩／我願意
戲劇節目女配角獎
王渝屏／第9節課
米可白【趙亦瑄】／牛車來去
吳奕蓉／我願意
邱偲琹／模仿犯
楊富江／客家尋味劇場-暗夜微光
戲劇節目最具潛力新人獎
王敏淳／機智校園生活青春向前衝
楊誠／第9節課
戴雅芝／親愛的亞當
蘇瀅【李夢純】／村裡來了個暴走女外科
迷你劇集獎
人選之人-造浪者
她和她的她
和平歸來
茁劇場-滴水的推理書屋
電視電影獎
幻日手記
你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
姊姊
客家電影院-綠金龜的模仿犯
龔囝
迷你劇集（電視電影）導演獎
卓立／她和她的她
林君陽／人選之人-造浪者
徐漢強／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
張誌騰／詠晴
鍾侑霖／客家電影院-綠金龜的模仿犯
迷你劇集（電視電影）編劇獎
夏康真／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
陳虹任／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
溫郁芳／她和她的她
潘客印／姊姊
簡莉穎、厭世姬／人選之人-造浪者
迷你劇集（電視電影）男主角獎
勾峰／茁劇場-誰說媽媽像月亮
李程彬／她和她的她莊凱勛／額外旅程
劉冠廷／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
藍葦華／你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314
迷你劇集（電視電影）女主角獎
王淨／人選之人-造浪者
夏于喬 【夏緁喬】／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
孫可芳／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
許瑋甯／她和她的她陸弈靜／看海
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