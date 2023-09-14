金鐘獎｜《模仿犯》共獲17項提名 成為入圍獎項大贏家 (17:51)

由吳慷仁和姚淳耀合演的《模仿犯》合共有17項提名，2人更內鬨爭視帝。（自由時報圖片）

台灣第58屆金鐘獎頒獎典禮，將於今年10月20日和10月21日，在國父紀念館舉行，而電視綜藝與戲劇分開舉辦。今天（14日）大會公布入圍名單，大熱劇集《模仿犯》合共有17項提名，當中包括戲劇節目獎﹑戲劇節目導演獎﹑視帝﹑男配角等，成為今屆入圍獎項大贏家。

金鐘58完整入圍名單：

戲劇節目獎

《牛車來去》

《台灣犯罪故事》

《我願意》

《村裡來了個暴走女外科》

《模仿犯》

戲劇節目導演獎

李岳峰、張志鴻《牛車來去》

洪子烜《台灣犯罪故事-生死困局》

徐瑞良《台灣犯罪故事-黑潮之下》

張榮吉、張亨如《模仿犯》

賴孟傑《村裡來了個暴走女外科》

戲劇節目編劇獎

李岳峰、徐慧琴、李怡慶／牛車來去

馬克明、王加安、何昕明、尤以青、周克威、吳俊佑、楊宛儒／模仿犯

梁舒婷／台灣犯罪故事-黑潮之下

陳美珊、溫慧明／客家尋味劇場-暗夜微光

賴孟傑、張世嫺、王宥蓁、王卉竺／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目男主角獎

吳慷仁／模仿犯

李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局

姚淳耀／模仿犯

蔡昌憲／牛車來去

薛仕凌／台灣犯罪故事-出軌

戲劇節目女主角獎

安心亞【廖婧伶】／牛車來去

林予晞／台灣犯罪故事-出軌

桂綸鎂／台北女子圖鑑

高慧君Tanivu Yatauyungana／我願意

蔡淑臻／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目男配角獎

庹宗華／模仿犯

陳博正／模仿犯

游安順／牛車來去

楊大正／我願意

鄒承恩／我願意

戲劇節目女配角獎

王渝屏／第9節課

米可白【趙亦瑄】／牛車來去

吳奕蓉／我願意

邱偲琹／模仿犯

楊富江／客家尋味劇場-暗夜微光

戲劇節目最具潛力新人獎

王敏淳／機智校園生活青春向前衝

楊誠／第9節課

戴雅芝／親愛的亞當

蘇瀅【李夢純】／村裡來了個暴走女外科

迷你劇集獎

人選之人-造浪者

她和她的她

和平歸來

茁劇場-滴水的推理書屋

電視電影獎

幻日手記

你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

姊姊

客家電影院-綠金龜的模仿犯

龔囝

迷你劇集（電視電影）導演獎

卓立／她和她的她

林君陽／人選之人-造浪者

徐漢強／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

張誌騰／詠晴

鍾侑霖／客家電影院-綠金龜的模仿犯

迷你劇集（電視電影）編劇獎

夏康真／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

陳虹任／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

溫郁芳／她和她的她

潘客印／姊姊

簡莉穎、厭世姬／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）男主角獎

勾峰／茁劇場-誰說媽媽像月亮

李程彬／她和她的她

莊凱勛／額外旅程

劉冠廷／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

藍葦華／你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314

迷你劇集（電視電影）女主角獎

王淨／人選之人-造浪者

夏于喬 【夏緁喬】／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

孫可芳／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

許瑋甯／她和她的她

陸弈靜／看海

迷你劇集（電視電影）男配角獎

卜學亮／人選之人-造浪者

胡智強／龔囝

黃河／茁劇場-滴水的推理書屋

黃迪揚／看海

戴立忍／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）女配角獎

丁寧／她和她的她

范瑞君／額外旅程

陳妤／台語有影--《阿波羅男孩》

蔡亘晏／人選之人-造浪者

賴佩霞／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

林怡婷／公視學生劇展-回收場的夏天

林奕嵐／她和她的她

紀曉君／茁劇場-誰說媽媽像月亮

黃珮琪／姊姊

劉晏汝／那天，我媽偷了老師的車

戲劇類節目攝影獎

陳克勤、李鳴、白杰立、詹晨智／模仿犯

葉紹麒、高子皓／台灣犯罪故事

趙冠衡／姊姊

劉至桓／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

簡佑陶、王亮鈞／人選之人-造浪者

戲劇原創歌曲獎

My Blue Angel／李英宏、王明台／茁劇場-走過愛的蠻荒

比莉卡厲害／比莉、周湯豪／媽，別鬧了！

牛車來去／荒山亮【簡世亮】、劉浩旭、張馥桂【張坤福】／牛車來去

得意的一天 A no is a no／Leo王、陳嫺靜、李權哲、湯捷／人選之人-造浪者

縮影／劉若英、葛大為、張簡君偉／台北女子圖鑑

戲劇配樂獎

侯志堅、Sophie Lu、高敏倫、黃偉哲／台灣犯罪故事

侯志堅／人選之人-造浪者

陳珊妮、Dizparity【葉柏成】／我願意

溫子捷／模仿犯

戲劇節目男主角獎

李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局

姚淳耀／模仿犯

蔡昌憲／牛車來去

薛仕凌／台灣犯罪故事-出軌

戲劇節目女主角獎

安心亞【廖婧伶】／牛車來去

林予晞／台灣犯罪故事-出軌

桂綸鎂／台北女子圖鑑

高慧君Tanivu Yatauyungana／我願意

蔡淑臻／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目男配角獎

庹宗華／模仿犯

陳博正／模仿犯

游安順／牛車來去

楊大正／我願意

鄒承恩／我願意

戲劇節目女配角獎

王渝屏／第9節課

米可白【趙亦瑄】／牛車來去

吳奕蓉／我願意

邱偲琹／模仿犯

楊富江／客家尋味劇場-暗夜微光

戲劇節目最具潛力新人獎

王敏淳／機智校園生活青春向前衝

楊誠／第9節課

戴雅芝／親愛的亞當

蘇瀅【李夢純】／村裡來了個暴走女外科

迷你劇集獎

人選之人-造浪者

她和她的她

和平歸來

茁劇場-滴水的推理書屋

電視電影獎

幻日手記

你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

姊姊

客家電影院-綠金龜的模仿犯

龔囝

迷你劇集（電視電影）導演獎

卓立／她和她的她

林君陽／人選之人-造浪者

徐漢強／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

張誌騰／詠晴

鍾侑霖／客家電影院-綠金龜的模仿犯

迷你劇集（電視電影）編劇獎

夏康真／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

陳虹任／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

溫郁芳／她和她的她

潘客印／姊姊

簡莉穎、厭世姬／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）男主角獎

勾峰／茁劇場-誰說媽媽像月亮

李程彬／她和她的她莊凱勛／額外旅程

劉冠廷／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

藍葦華／你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314

迷你劇集（電視電影）女主角獎

王淨／人選之人-造浪者

夏于喬 【夏緁喬】／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

孫可芳／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

許瑋甯／她和她的她陸弈靜／看海

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（即時娛樂）