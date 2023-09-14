膽粗粗‧HERE WE GO｜黃翠如歎傳統亞美尼亞私房菜 喝咖啡苦到似飲中藥 (19:18)

黃翠如和施焯日到亞美尼亞人聚居的社區，展開美食之旅。（大會提供）

由黃翠如主持的 J2旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》，今晚（14日）播出一集，翠如將帶施焯日（Arthur）繼續「動盪之國」黎巴嫩之旅。他們離開首都貝魯特，前往郊區Bourj Hammoud，一處亞美尼亞人聚居的社區，展開美食之旅。

晨早第一件事是歎杯亞美尼亞人的咖啡醒神，翠如用「好苦似飲中藥」來形容。接住2人拜訪小區「大家姐」Arpi；亞美尼亞語意思為「太陽」，抵死的Arthur即刻上前認親認戚「I am Arpi too」，他笑指自己名字中有個「日」字，亦有太陽意思。Arpi露出驚訝表情，還交戲表示太多「太陽」，所以要開冷氣降溫。

Arpi家中收藏不少亞美尼亞傳統工藝品，愈儲愈多最後索性改成文化展覽館，開放給公眾參觀。她亦煮得一手亞美尼亞特色菜，翠如先後品嘗牛頸肉熬成的牛頸湯（Jidabour）肉味濃郁、還有肉包（Manti）及酸櫻桃酒，大快朵頤。

2人食到停不到口，再去光顧一間人氣麵包店Ghazar Bakery，目標是該店肉餡薄餅（Lahm Bi Ajin），熱辣辣出爐的薄餅加上檸檬汁，翠如和Arthur試完後，露出滿足表情，難怪每日可以賣出4,000件。

他們又試芝麻鹹麵包（Kaak）及芝麻甜麵包（Tahini），Arthur說：「甜麵包感覺似食老婆餅。」翠如表示負責人Jack可算是區內富戶：「人哋其他店無生意嘅時候，佢就好好生意，仲話買埋旁邊幾間舖搞餐廳。」

除了美食，上山朝拜哈里薩聖母像（Our Lady of Lebanon）亦是必到行程。完成參觀坐纜車落山，每位盛惠30萬黎巴嫩幣（約23.4港元），車站內翠如跟一班後生仔閒談，發現當地通脹非常嚴重︰「3年前1,000黎巴嫩幣，大概等於0.66美元（約5.15港元），𠵱家10萬黎巴嫩幣，約等於1美元（約7.8港元）。」

明晚（15日）2人抵達舒夫縣（Chouf），首站翠如來到一間由修道院改建成的民宿，任務是跟住客Antoinette學整塔布勒沙律（Tabbūla），翠如說：「喺黎巴嫩唔識做Tabbūla，係嫁唔出。」

翠如和Arthur來到被聯合國教科文組織評為零污染的村莊。村莊位處海拔1,750米，在這處與世隔絕的地方，保育大片雪松樹森林，翠如表示雪松樹跟黎巴嫩人關係密切︰「重要到將雪松樹圖案放到國旗上面。」

在保育區內有兩棵極具代表性雪松樹，一棵是樹齡逾3,000年，圓周達16米，而另一棵是被譽為保育區內最靚的雪松樹。翠如會講關於雪松樹的傳說，原來跟巴比倫空中花園、所羅門聖殿有關。

（即時娛樂）