紮職2｜陳家樂剃頭演奸角嚇親朋友 黃宗澤望見嗌心寒 (20:03)

張繼聰、陳家樂、黃宗澤在電影《紮職2》中是從小就認識的好兄弟，卻因際遇走上不同道路，最後又因為矛盾而糾纏在一起。3人在戲中不乏動作場面，阿聰說︰「從前看很多古惑仔式的江湖電影，但近年較少。《紮》片有很多打鬥、劈友、追逐場面，很有以前的味道。」

家樂透露他們在彌敦道拍攝的一場被追斬戲，由於太過逼真，令途人信以為真，翌日更有片段稱是黑幫仇殺。他們表示︰「我們看見，忍不住暗笑﹗拍攝當日，我們從暗角轉出來，刀手揮刀、爆粗。當時有很多途人被嚇到及閃避。」阿聰續說︰「場面真的很震撼﹗除了街景，室內亦有很多打鬥場面，劈爛了多把道具刀。」黃宗澤笑言︰「我們打爛仔交，招數沒度得那麼仔細，都是亂劈。沒現場收音時，我會大叫『伸你一腳』、『左勾拳』，好讓大家懂得閃避，沒人中招受傷。」

阿聰表示他們在《紮職2》中的兄弟情戲很有發揮，其角色非常陰沉，跟從前演過的角色很不同。家樂在戲中飾演奸角︰「我在《紮職》也做過奸角，但只得頭尾兩場戲，講我想紮職上位。我的角色延續上集，小人物要做大佬。我從沒演過這種角色，導演幫了我很多。為令觀眾耳目一新，我在造型着手，要剃頭演出。黃宗澤指家樂的光頭形象令人心寒︰「平時見他官仔骨骨，估不到可以那麼粗獷，很驚喜﹗」家樂說︰「身邊朋友看到都驚，不喜歡我那個造型，說不是平日的我。」黃宗澤笑指其角色最特別就是沒有特別，家樂說︰「他戲內外也像大佬般照顧人。」黃宗澤說︰「我對家樂像弟弟般照顧。」

（即時娛樂）