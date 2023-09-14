李駿傑獲讚唱得跳得 盼在亞博開騷 睇生日展覽感動眼濕濕 (20:17)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）歌迷會在奧海城舉辦生日嘉年華展覽，為偶像賀壽，Jeremy今天（14日）親臨現場，吸引大批粉絲Unicorn圍觀，粉絲送上生日蛋糕與偶像慶祝，Jeremy看到粉絲為他製作的短片，感動到眼濕濕，他在粉絲祝福語留言版上寫上"I Love You"，多謝粉絲愛護。

9月8日是Jeremy的28歲生日，但當天撞正世紀暴雨，他說：「當天我不在香港，和朋友去了日本旅行，今次是我第一次在外國過生日。此行令我對明年出什麼歌曲有很多想法，希望可以出到3首歌。」

至於生日願望，Jeremy表示人愈大，對願望不要抱太大期望，平安和健康已足夠。笑他28歲已看淡人生？他說：「今年特別領悟了很多東西，沒有定下目標，有事情發生反而會更開心，好像之前舉行的個人音樂會，沒期待下發生，我覺得好幸福。」

Jeremy表示舉行一場音樂會未夠喉，再開騷的話，希望跟上次流程不同。會否希望下次在紅館舉行？他說：「紅館是好大的里程碑，在會展這個場館舉行，我已經覺得好勁，下次可以在亞博，個人上紅館（開騷）要再多些經驗。（被讚唱得又跳得？）多謝，其實MIRROR個個都唱得跳得，MIRROR這幾年的訓練，對我今次Solo很大幫助。」

說到MIRROR將於明年1月舉行的演唱會，Jeremy表示正在準備中，現在已開會，導演和監製問他們意見，想在演唱會上呈現什麼，整理好才出流程，他個人想重新編排新歌《Fever》。

問他既要準備演唱會，又要拍綜藝節目，如何分配時間？Jeremy表示公司安排好，按計劃進行便可；至於MIRROR是否一起到澳洲拍團綜，他則不清楚：「當然想一齊拍，對上12個一齊去旅行，已是《調教你MIRROR》，不過度齊12人的期是好艱難。」

（即時娛樂）