去邊啊Do姐｜Tyson Yoshi跳華爾茲 遭Do姐取笑舞姿生硬似機械人 (21:03)

極之注重飲食的Tyson，只願意飲齋啡，Do姐請Tyson試喝一口有朱古力的咖啡，Tyson即向Do姐「詐型」，場面搞笑。（大會提供）

Do姐和Tyson Yoshi跳華爾茲，不諳跳舞的Tyson當堂嚇到面青兼嗌大鑊。（大會提供）

由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，今晚（14日）播出第9集，Tyson Yoshi登場與Do姐遊奧地利首都維也納。

繼洪嘉豪挑戰唱山歌後，Do姐亦為Tyson安排了挑戰，2人在維也納拜師學跳華爾茲。

Do姐帶Tyson來到當地一間過百年歷史的跳舞學校，目標以2小時極速學習華爾茲。原來華爾茲由男士主導，因此跳得好與否的責任，就落在Tyson身上，Tyson聞言立刻面青說：「大鑊啦...﹗」

Tyson對跳舞一竅不通，單單學習基本舞步已被考起，跳了幾分鐘就投降要求休息。Do 姐笑指Tyson舞姿生硬：「成個機械人咁﹗」緊張的Tyson全程只望地下，與他共舞的Do姐不禁出言提醒：「你同我要有啲Eye contact呀﹗」原來Tyson怕踩到Do姐，所以專心望地下，同時又默默記住舞步。

他們還有第二部分挑戰，學習完華爾茲速成班後，2人馬上參加當地一個舞會。2人悉心打扮，換上華麗舞衣。換上西裝的Tyson相當斯文，連Do姐也讚歎：「相當靚仔喎﹗」

Tyson自爆今次是中學至今首次穿西裝，為了與Do姐共舞，特別託朋友的爺爺度身訂製禮服，而Do姐身上典雅的白色長裙，亦要提早3個月訂製。舞會上衣香鬢影，所有賓客都有數年舞齡，只學習2小時的Tyson表示，緊張得「得番半條人命」。2人隨音樂一進一退，亦跳得有板有眼，Do姐也收貨：「算係咁啦！」

2人又在維也納嘗試當地有名的咖啡和西餐，極之注重飲食的Tyson，只願意飲齋啡，Do姐「不小心」請Tyson試喝一口有朱古力的咖啡，Tyson即面容扭曲向Do姐「詐型」，場面搞笑。

（即時娛樂）