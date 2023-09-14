許恩怡林熙彤宣揚環保信息 情同姊妹盼演敵對角色 (21:25)

娛圈新貴許恩怡（Natalie）、林熙彤（Hazel）與歸綽嶢（Nancy）份屬好友，最近她們被護膚品牌邀請，拍攝全新廣告，同時宣揚回收空瓶環保信息，3人鏡頭前後情同姊妹，大騷青春無敵本色！

青春就是無敵，同樣19歲的Natalie和Hazel拍攝當日化身可愛甜心，拍攝分別在沙灘與獨立屋取景，2人玩戶外瑜珈、Singing bowl、沙灘漫步等，不用熱身已默契十足，在歡笑聲中完成工作，非常好玩。

2人從同門變成好友關係，今次首度一起拍廣告，Hazel說：「當知道可以一齊拍廣告，當然開心，係一次好好嘅機會畀我哋玩，寓工作於娛樂。雖然凌晨4點半要起身化妝，但有佢哋陪我一齊眼瞓，比自己一個眼瞓更加精神。」

Natalie則說：「好多謝拍攝團隊幫我哋安排咁多節目，今次我哋就好似約出去玩咁，平時我哋約出去都係食、同食，嚟緊都想約埋行山，不過大家都好忙。」

Hazel剛剛升讀大學一年級，希望學業與演藝事業同時兼顧，修讀設計的她熱衷藝術，之前趁暑假更籌辦了首個個人攝影展；Natalie則一直活躍於品牌活動，而她亦將投入新戲的拍攝。她們各有各忙，近來已甚少見面，今次拍攝更是難得的機會。Hazel笑言若可以一同拍戲，便可朝夕相處，她笑說：「我哋可以一齊拍戲呀，我哋要演敵人。」Natalie說：「我都想呀！不過驚我哋拍戲時會笑得太多，導演會嬲，我哋之前學戲時做過對手，大家都忍唔住笑，但我哋可以試做敵對嘅角色，要打交嘅。」

Natalie和Hazel同樣非常支持環保，今次廣告亦有宣揚美容空瓶回收的環保活動，兩人平日也將護膚品的空瓶儲起來，再送去回收再造。

（即時娛樂）