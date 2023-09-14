黃偉晉11月香港開騷 預告再挑戰廣東歌 狂收薯片：大家愛看我脫又送我吃 (22:23)

台灣組合五堅情的成員黃偉晉，在唱歌和主持方面皆有亮眼表現，出道12年的他，首度在香港舉辦《CreaLife Live Tour》演唱會，將於11月4日及5日，一連兩天在東華三院東蒲胡李名靜體育館開騷。

黃偉晉曾在台北、台中、高雄舉辦《CreaLife Live Tour》巡迴演唱會，叫好叫座，口碑不俗，當時已吸引許多香港、新加坡、馬來西亞粉絲力撐，當中香港粉絲連番奮力敲碗、甚至多次以柔情攻勢盼他來港開騷，門票將在9月28號開賣。

過去黃偉晉曾以五堅情團員身分來港獻Sing，舉辦個人售票演唱會則是首次，連他本人也感興奮：「因為之前粉絲真的敲碗太久，我沒有辦法給大家很確定答案，但到後來開始真正執行，我非常期待歌迷們反應，不管是五堅情或是我個人到港工作，我都可以感受到香港歌迷非常熱情，真的有多想我、或我們再去開演唱會。」

今年黃偉晉與香港緣分特別深，不管是團體五堅情或他個人工作演出，從3月至今，到港演出或工作已有5次，讓他最印象深刻的，還是香港歌迷朋友們的熱情。他透露有次到港無意間到便利店買了一款薯片吃，沒想到在社交平台分享後，隨後每次訪港，歌迷朋友都會買該款薯片送給他，多到連行李箱都裝不下，他除了感謝大家外，也開玩笑說：「大家可以控制一下啦，明明那麼愛看我脫衣服，可是卻又送給我吃。」還自爆吃薯片零食的胃是無止盡：「他們送我20包我是20包都想吃，真的滿恐怖的熱量。」

早前他來港出席沙灘音樂節，選唱林家謙《一人之境》征服不少歌迷心，帶給Fans驚喜，被問到今次個唱是否會再挑戰廣東歌？他說：「我覺得都到香港了，香港歌迷敲碗這麼久，我希望可以表演給他們聽，上次反應大家都很好，讓我感受到這次一定要保留。」

（即時娛樂）