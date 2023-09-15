化妝師雷淑賢巧手出選美冠軍 女藝人怕影響面相拒剪眉毛 (22:45)

著名化妝師雷淑賢多年來足跡遍佈香港所有電視台，除了無綫的港姐競選，也曾參與ViuTV選美真人騷《美選D.n.A》。她認為每個電視台也要顧及自身形象和責任，有些模式必須要跟，不能說是守舊，從別的角度看是經典。她指無綫作為大台凡事不能太過界，相反ViuTV是個很年輕的電視台，什麼都可以嘗試，從中汲取經驗再改過，因此她工作時也能放開很多。（大會提供）

著名化妝師雷淑賢在影視圈工作40年，但提到「雷淑賢」的名字，可能有圈中人感陌生，因為這是她的真名，影帝影后、視帝視后，大家也習慣叫她的外號「大哥賢」，正配合她的豪爽性格。

大哥賢回憶入行時由電影化妝做起，首部有份參與的電影是《小生怕怕》，後來獲已故化妝大師陳文輝賞識，1986年加入無綫。雷淑賢自言當年「細個唔識死」，加上從不出錯，故跟隨陳文輝工作沒壓力，亦未被對方罵過。「他對我影響很深，他愛惜、包容下屬，鼓勵大家發揮小宇宙，也不會怪責大家。他曾說『每個人的思想也不同，新人未必不行，有經驗者也未必是對』，我現在也抱住這個態度對待自己的團隊。」陳文輝2004年退休後，雷淑賢亦於2006年請辭，離開後才發現工作時要兼顧很多化妝以外的事。她曾滿腔熱誠開設化妝學校，一心要將其化妝技巧傳承下去，卻發現做生意是另一回事，最後因分身不暇把學校結束，蝕了6位數。

入行40年，雷淑賢合作過的藝人多不勝數，「大哥賢」這外號就是謝賢（四哥）為她改的。「四哥曾對我說︰『你威過我呀，大哥賢﹗大家都是阿賢，你是大哥，而我只是四哥。後來，朋友、家人也叫我『大哥賢』。」回憶曾經合作的藝人，雷淑賢讚梁朝偉當年在無綫已是男主角，但工作時與幕後不分你我、互相照顧，甚至幫忙拿化妝箱；周潤發（發哥）拍攝電影《義蓋雲天》時，她仍是新人一個，但發哥全沒架子，坐下來即對她說「阿妹，嚟喇」；胡杏兒拍《肥田囍事》時不斷瘦變肥、肥變瘦，最考工夫。「記得有位女藝人的眼眉及眉毛也很長，上鏡時不好看，她卻因風水關係堅持不剪。」

由1995年開始，雷淑賢連續參與了11屆港姐競選工作，去年及今年的港姐化妝也由她負責。「從前的港姐化妝着重色彩，現在講求細緻、立體輪廓、清楚和自然。我在《2023香港小姐競選 終極面試》上不是要奚落佳麗，我對妝不對人，只想解決問題，提供專業意見。」歷代港姐冠軍中，雷淑賢認為朱玲玲最靚，出自其化妝筆下的則是郭羨妮。坊間流傳着一個說法，參選佳麗如得罪化妝師就不會有好結果，雷淑賢不認同。「這說法並不存在﹗又不是殺父仇人，為何要這樣作弄人，變相也傷害了自身口碑。」近年港姐質素每况愈下，她認為港姐競選已辦了50屆，外界一定有比較，而且不同年代觀眾的看法也不同，唯一不變的是每屆港姐均愈選愈靚。雷淑賢不反對現今女性做微調，但認為以濾鏡、修圖令相中人變靚是欠缺人性、溫度的做法，這些技術下的「妝容」亦不如以人手化出來精緻。「這個衝擊只會令我們行業走下坡，奉勸化妝師們不要因為現代科技而停步不前，最終要別人修圖幫你。」

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（即時娛樂）