你好，我的大夫｜陳嘉慧斥吳偉豪「醫完唱」 鬧爆兼潑水 (13:41)

陳嘉慧飾演的絲絲，不知道吳偉豪飾演的路遠志找來辛之桃做「槍手」，為她的尾椎進行手法復位，之後誤會路遠志「醫完唱」，即場鬧爆他兼潑水。（大會提供 / 明報製圖）

蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣等主演的劇集《你好，我的大夫》，昨晚（14日）一集講述絲絲（陳嘉慧飾）因為一次意外令尾椎移位惡化，向中醫界骨科聖手路玉麟（張武孝飾）求醫。路醫師派出愛徒路遠志（吳偉豪飾）為絲絲進行手法復位，即是將手指插入肛門後再將尾椎撥回原位。由於治療需脫去褲子，絲絲、遠志及助理辛之桃（關楓馨飾）十分尷尬。遠志使計找來辛之桃做「槍手」，但絲絲不知情，更誤會遠志「醫完唱」，立即鬧爆他兼潑水。

陳嘉慧表示拍攝「探肛」場面尷尬又想笑︰「嗰場係好搞笑，我雖然有除褲，但牛仔褲入面有再著多條褲。現場要趴喺張牀度拍攝，佢哋就影住我後面或者喺我後面做戲，我就成晚都趴咗喺度，仲食零食添，都幾輕鬆，我都有忍唔住笑。淨係著住打底褲趴喺度係有啲尷尬，但觀眾都知最後係關楓馨幫我探，所以多數企我後面嘅都係女仔，咁就少啲尷尬。我覺得成場戲最難係要做出探肛嘅反應，要近鏡『吖』一聲，因為未試過。」

孔德賢飾演的Edgar外表陽光正氣，樂於助人易相處，更不時擔當新人與經驗醫師的溝通橋樑，而且是個「媽寶」，是不少母親心目中的完美兒子。孔德賢說︰「Edgar同我本人有啲相似，都係好鍾意𧨾身邊人開心，同埋佢好有故事，演嘅時候自己都得到好多反思。」談到與楊玉梅合作，他說最初有點尷尬和害怕︰「劇入面我要嗌佢『Honey』，初初都唔知點嗌出口，後來大家熟咗，佢又真係當我阿仔咁關心同照顧，成日買嘢畀我食，所以就愈合作愈開心。」

（即時娛樂）