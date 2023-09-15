新戲開畫日票房麻麻 江𤒹生努力謝票 籲觀眾入場支持 (16:36)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）今日（15日）出席時裝品牌活動，吸引大批粉絲到場，氣氛熱鬧﹗電影《七月返歸》昨天開畫票房約23萬，連同優先場的累計票房約41萬，成績一般，AK希望粉絲和觀眾多多支持，他亦會到戲院謝票谷票房。

AK說︰「很多觀眾看完後稱不明白，我會在謝票時解釋。我今天會走3、4場，因劇集《打天下2》月尾才拍完，未知之後會否再謝票。（可擔心票房走勢麻麻？）這是壓力，我不會去想。拍一部電影的成本和心力不少，希望大家真心用行動支持。不看的話，電影業就會萎縮。戲院現在關完一間又一間。大家愛香港電影工業，就入場支持所有香港電影﹗（《七》9月上畫非好時機？）電影公司去年已有這個想法，安排在農曆七月上映，總之我會努力謝票。」

他透露MIRROR將出埠拍新綜藝節目，但未知目的地，也不知要拍多久。他說︰「去哪裏也好，希望多給我們空間。以往MIRROR分成兩組拍團綜，粉絲都跟到。我知道很難控制他們，但希望能多給我們空間，不要令製作組有麻煩。」對於被指跟隊友李駿傑（Jeremy）不夾口供，AK說︰「問高層吧﹗常常只有成員答，隊長Lokman（楊樂文）又不出來，要我回應。」

最後提到有中學以他及幾位隊友作為生物科教材，AK愕然地說︰「我不知道﹗如果是音樂科還算得上有點關係，用我們作為生物科教材有點奇怪，希望不會教壞大家﹗我覺得自己可以舉行講座，成為生命導師，尤其在放榜前，鼓勵同學即使得到什麼成績也要用心及有夢想。由我主講，較高材生陳卓賢更有說服力。」

（即時娛樂）