謝安琪爆新戲《4拍4家族》 原屬意張繼聰張瞻父子檔演出 (18:30)

謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR及陳諾霆，主演的電影《4拍4家族》將於下月19日上映。電影公司今日公開最新預告，Kay在片中大罵父親及兒子、感性流淚剖白，十分考演技。身兼監製的泰迪羅賓表示由構思到開拍經歷8年時間，能夠順利開拍到上畫，當中遇到集資、選角等不少困難，Kay的兒子張瞻更曾有份獲邀演出。

泰迪羅賓說過去8年不斷跟導演修改劇本，選角方面亦都花盡心思。Kay透露︰「Teddy曾於8年前找過我，那時候故事的主角不是女生，他是想邀請張繼聰和我的兒子飾演父子。我當時知道Teddy有一部電影想講述幾代人的感情、香港的一些家庭故事，我亦好感興趣，想不到8年之後，劇本改變了很多，父子角色變成母子，還加入了不少音樂元素。」

《4拍4家族》講述香港音樂人家庭的故事，因此到不少音樂人愛出沒的地方取景，包括旺角行人天橋、尖東海傍等Busking聖地、眾多音樂人及樂隊的發源地藝穗會。導演更安排了一架Music Truck，拍攝Band Four樂隊乘住貨櫃車遊走香港各區鬧市表演。Kay十分佩服劇組打造的這個流動舞台車︰「車上的喇叭是有聲的，琴是真的可以彈到，結他全部都是。我覺得這件事是很夢幻，你會覺得『嘩，原來真係做到，香港有這樣的車，隨時打開車蓋可以唱歌』，我第一次見到時超興奮。」電影完成拍攝之後，Kay曾問過能否保留貨櫃車，希望未來給其他街頭表演者使用。

除了選角，泰迪羅賓指電影另一個要面對的難題就是籌集資金︰「以音樂人為主角的電影非港產片市場主流，多得導演多年來堅持，最後順利集資開拍。我當然喜歡講音樂的電影，但我曾經潑導演冷水，我說香港不是沒有人拍過相關主題電影，但無論拍得好不好，票房都是一般。不過，導演有這種信心，她堅持拍一部關於一個家庭環繞着音樂的故事。」

導演賴慈恩過往作品都以親情為主題，《4拍4家族》都不例外。她憶述有次在Band房見到泰迪羅賓及陳諾霆，兩個不同年代的人非常享受夾band，啟發到她為劇本加入音樂元素，戲中4位主角因音樂重新了解對方，更組成Band Four樂隊，嘗試重組破碎家庭，導演表示：「我在想音樂會否可以解決到世代之間的矛盾、衝突、不了解，當大家都有自己的聲音、恐懼和掙扎時，而人們要似戲中4個主角一樣，被迫要共處一室，一個空間時，那怎樣去解決矛盾呢。我覺得音樂會是一種出路。戲中故事在很多家庭都有發生，是近年香港社會的縮影。」

（即時娛樂）