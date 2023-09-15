郭富城11月內地巡演啟動 斥資半億打造智能方塊巨型風車舞台 (21:57)

郭富城（城城）昨午於深圳舉行《舞林星傳世界巡迴演唱會2023》發佈會，正式官宣其內地巡演新旅程即將開展。全新打造的《舞林星傳》巡演，將在內地逾50個多個城市舉行，首站11月在深圳起跑。

發布會播出一段視頻，回顧郭富城歷年演唱會的各個經典舞台片段。城城表示：「對於演唱會的製作，我每次都希望尋求突破，打破自己的常規，今次全新巡演我會繼續和合作無間的精銳團隊，去打造全新升級版視覺盛宴，無論舞台設計、舞蹈編排、造型配搭，都力盡創作新視覺，其中可以透露少許舞台的亮點，今次將會有一個智能方塊巨型風車舞台，非常震撼和夢幻，也是一次新嘗試。還有今次仍然得到造型大師張叔平為我打造形象，也是很振奮的事，希望『舞林星傳』的舞台和製作，能讓歌迷朋友們都感受到我們的用心和覺得驚艷。我不敢自誇說什麼『舞台王者』的稱號，但是我站在舞台上的製作，就肯定是王者級別的班底。」

今次演唱會命名為《舞林星傳》亦是「新傳」的同音義，喻意今次巡演是全新篇章，但同時會展示郭富城星光旅程的經典金曲。是次《舞林星傳》製作非常龐大，單是舞台製作也斥資逾半億去打造。

城城獲主辦單位送上啟航禮物「琉璃馬」，琉璃寓意幸運吉祥，而七彩琉璃更是大放異彩，馬型又栩栩如生，寓意著全新巡演《舞林星傳》一定馬到功成。現場吸引近百傳媒到場採訪，內地「城迷總會」亦組織近百名粉絲打氣團到現場支持，城城特別跟粉絲們合影，並為他們的小畫冊簽名，彷如小型簽名會，粉絲們感動又開心，高呼：「永遠支持城城！深圳見！」

（即時娛樂）