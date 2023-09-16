你好，我的大夫｜麥皓兒唔介意挑戰媽咪角色 演「老夫少妻」勁壓抑 (13:33)

由蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等合演的《你好，我的大夫》，

昨晚（15日）「面癱」個案芯芯（周珈慜飾）終於一家團圓。之前芯芯為令已離家的爸爸回心轉意，積極尋求嘉應（蔡思貝飾）及清勁（何廣沛飾）治療，趕及上台表演吹笛，但最終因芯爸（邵卓堯飾）當場指罵芯媽（麥皓兒飾）不歡而散；之後芯芯病情惡化，芯爸暫搬回家照顧，其實芯芯有感自己當初因不小心放走寵物鸚鵡Miku，連累父母分開，故才設法令爸爸回家，包括堅拒接受任何治療。

昨晚芯芯一家在嘉應幫忙下尋回Miku，芯爸席間又再發爛鬧爆兼怪責芯媽，嘉應終看不過眼說：「只要佢病你（芯爸）先會返屋企照顧佢，所以佢咪寧願個病永遠都唔好番咯，大人嘅世界好複雜，但小朋友嘅世界好簡單直接，每次你哋鬧交，佢都淨係識得怪自己，芯芯就係咁傻，佢覺得自己繼續病落去，你哋就會留喺佢身邊。」

繼《降魔的2.0》及《寶寶大過天》後，再度挑戰母親角色的麥皓兒（Cayley），最大突破是與真實年紀相差24年的邵卓堯演「老夫少妻」，其中一句對白：「唔好係咪都鬧啦」，道盡大男人背後女人心聲。

Cayley說：「呢個老公雖然衰，但未算大奸大惡，角色最難係要演得生活化，要淡妝、少少肥，情緒唔可以太激進、又唔可以同老公鬥鬧，因為要一切以小朋友為主，變相多咗內心戲同相對壓抑，同我現實性格都大反差。」其實Cayley劇中每次被罵，不但會倔強反擊，而且每次均會眼泛淚光，一臉委屈，相當搶戲。

淡妝上陣的Cayley，一出場已獲不少網民讚靚女；Cayley笑指現實生活中常被指少女，但亦不會因而介意演媽咪，並謂經歷過不同的「母親宇宙」後，更感受到媽咪們的偉大：「湊一個小朋友真係要花好多精力。」

Cayley指私下與珈慜亦以「母女」相稱，並至今仍保持聯絡，Cayley指拍攝時最搞笑是成為阿女的「雲吞專員」：「佢個妝會令佢流口水，所以我要幫佢袋住啲抹完口水嘅雲吞，嗰刻覺得自己真係好似一個媽咪。」暫未有生B計劃的Cayley除了拍劇，目前還專注於電台及教學工作，包括教小朋友唱歌及做司儀。

昨晚另一感人位，是嘉應與爸爸程安生（陳嘉輝飾）的回憶片段。因為芯芯的故事，嘉應不時想起小時候母親施玉玲（黎燕珊飾）經常為錢鬧爆爸爸的往事；同樣對爸爸離世感到自責的嘉應，與母親孖鋪時想起讀書時爸爸熱熾地在藥店門口等候自己經過的點滴，眼泛淚光感嘆謂：「好懇切等一樣嘢返嚟嘅眼神真係唔同…如果你見過嘅話，一定會記得。」嘉輝亦相當好戲，簡單幾個眼神及微表情，已演繹出期盼、等待、失落及失而復得等情緒，網民讚口不絕。

（即時娛樂）