中年好聲音2｜黃劍文獲讚靚聲 孫耀威現身為胞妹打氣 (13:47)

43歲的孫美賢是兩個小朋友的母親，為了圓歌唱夢，專誠由瑞士飛返香港參賽，選唱《執迷不悔》，哥哥孫耀威亦現身支持。（大會提供）

42歲的他報稱是電影導演，他獻唱張學友的《望月》贏得好評。（大會提供）

黃劍文報稱是自由工作者，歌唱比賽常客的他，曾以創作歌手身分推出個人專輯。（大會提供）

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（17日）播出的第二集，繼續是首回合盲選爭入60強的比賽。今集出場的選手歌唱水準十分高，當中以40歲的黃劍文較為觀眾認識，報稱是自由工作者的他是歌唱比賽常客，並曾以創作歌手身分推出個人專輯。獻唱《閉目入神》的黃劍文，一開口便獲肥媽大讚：「我幾鍾意佢把聲。」張佳添說：「唔少人都認識你，我一直覺得你把聲，好值得喺香港畀多啲人認識，希望你把握呢個機會。」

在海選一鳴驚人的顏米羔今集亦會登場，42歲的他報稱是電影導演，他獻唱張學友的《望月》贏得好評，張佳添說：「你畀我嘅感覺係張學友加黃貫中。」周國豐更指：「你係我今季最期待嘅聲音。」

女唱將方面，被封為「龍婷2.0」的鍾維，繼續以招牌旗袍Look登場，39歲的她報稱是儀態學校創辦人。聲線激似鄧麗君的她獻唱《償還》，肥媽大讚：「你有鄧麗君嘅唱腔，但你有自己嘅Style，You are so charming，呢個係你發自內心嘅嘢，冇人可以攞得到。」

孫耀威胞妹孫美賢亦會於今集出場，43歲的她是兩個小朋友的母親，為了圓歌唱夢，專誠由瑞士飛返香港參賽，選唱《執迷不悔》的她被肥媽笑指：「你同隻歌一樣都係執迷不悔，係都要揀首難度高嘅歌！」孫耀威亦有現身為妹妹打氣，他在台上笑說：「佢其實好Enjoy今次比賽，佢話呢個台識轉，卡啦OK邊有呢啲嘢吖！」

（即時娛樂）