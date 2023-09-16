去邊啊Do姐｜鄭裕玲勁細心 為Tyson Yoshi切牛扒遞咖啡 (14:40)

鄭裕玲和Tyson Yoshi在奧地利一嘗歷史名人曾經到訪的餐廳。（大會提供）

由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，昨晚（15日）播出第10集，嘉賓Tyson Yoshi繼續孖Do姐遊奧地利首都維也納。2人參觀世界名畫，又追尋莫札特、佛洛伊德足跡，一嘗歷史名人曾經到訪的餐廳。

Do姐帶Tyson來到維也納最古老﹑有近600年歷史的著名餐廳「希臘小館」。曾經到訪的名人粒粒皆星，餐廳經理為2人介紹牆上的簽名，包括大文豪馬克吐溫、音樂家莫札特、貝多芬、鐵血首相俾斯麥等。

2人品嘗上述歷史名人曾在該餐廳點的菜色，Do姐為Tyson推介莫札特當年最愛的牛仔炸扒，她知道Tyson對飲食非常節制，更親手為他切上一小塊，又笑指：「嘩﹗咁大口，你要做番返一百日運動。」

Do姐一向留意藝術作品，她帶Tyson到訪美景宮，參觀莫奈、梵高等世界級作品。Do姐對於可以親眼見到畫家克林姆世界名畫《吻》，表現非常興奮，Tyson見到真跡亦「嘩」了一聲。

2人其後到訪佛洛伊德博物館，講起佛洛伊德的「戀母情意結」精神理論，Tyson就非常有心得，表示日本有不少動作片，符合了戀母情意結。Do姐笑問他：「你講緊個啲係咪鹹濕片？」Tyson直認：「係！」又回應Do姐：「唔信你可以睇下。」Do姐聞言笑指：「畀你激死！」2人去佛洛伊德經常到訪的咖啡室，她知道Tyson只飲齋啡，Do姐主動為Tyson的咖啡加奶再遞上，Tyson亦為Do姐「破戒」一嘗。

2人總結是次旅程，他們對學跳華爾茲最難忘，Do姐笑言Tyson的手當時「係咁出汗」。下星期一晚上播出的第11集，Do姐將獨自遊玩新加坡，享受Me time。

（即時娛樂）