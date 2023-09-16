七月返歸｜AK孖導演冒紅雨謝票 「老闆仔」黃梓樂人氣勁 (16:04)

今次未能訪港的白靈（右上圖），於開畫首日與AK（左下圖）、導演及監製，在Instagram直播並大談拍攝時趣事。（Ig截圖）

AK昨天冒紅雨偕導演謝家祺四出謝票，而演AK童年的黃梓樂（右下圖）甫現身亦深受歡迎。（大會提供）

由MIRROR副隊長江𤒹生（AK）﹑譚玉瑛﹑太保﹑白靈﹑沈殷怡和黃梓樂等合演的電影《七月返歸》，前天（14日）正式在港澳上映，

AK曾表示有機會的話，會落力謝票並與觀眾交流，而他也言出必行，昨晚（15日）聯同導演謝家祺現身戲院謝票，7場謝票場早前甫開賣，已極速爆滿，其後再度加開一場，亦全數售罄！

昨晚2人及團隊冒紅雨四出謝票，即場與觀眾分享拍攝感受，回答觀眾問題及大合照，AK親自遞咪予觀眾發問問題，不少觀眾都表示電影埋藏太多細節，需要再看一次才能找到答案，AK與導演均表示頭四天的票房十分重要，歡迎觀眾隨時inbox提供意見及討論電影細節，盼大家繼續支持《七月返歸》。

片中飾演AK童年的黃梓樂，最後亦與監製文佩卿現身謝票場，黃梓樂甫現身即獲觀眾歡呼支持，並邀請他自拍及簽名，並笑言：「老闆仔，人氣最高！」

今次未能訪港的白靈，於開畫首日與AK、導演及監製，在Instagram直播，大談拍攝時趣事，白靈更狂講戲中廣東話台詞，大呻廣東話台詞非常難，導演要她短時間內練習，以全廣東話台詞拍攝，實在大膽。

直播中白靈表示自己非常喜歡劇本，指《七月返歸》不單是驚慄電影，更是充滿人情的電影，希望電影有好成績，並可以再更多地方上映。遠在洛杉磯工作的白靈，亦特地拍片表示享受拍攝過程，她在電影中的角色盼能感動大家。

（即時娛樂）