釀魂｜盧瀚霆到戲院謝票寸步難行 票房累計600萬感滿意 (17:12)

MIRROR成員盧瀚霆（教主，Anson Lo）今天（16日）聯同林耀聲、陳紫萱（Summer）和導演岑嘉彥，到尖沙嘴、圓方、朗豪坊和九展戲院為電影《釀魂》謝票，合共連跑30幾場，直至晚上7時許才結束，吸引大批「神徒」（粉絲暱稱）包場支持。

Anson Lo首站現身尖沙嘴一間戲院，他甫現身，粉絲興奮尖叫兼大嗌「你好靚仔」、「我愛你」，Anson Lo問大家看了多少次？有粉絲表示照他指示看了40次。Anson Lo多謝大家支持，笑言大家要看400次。當影完大合照後離開戲院時，粉絲一湧而上，把握機會與教主近距離接觸兼送禮，令Anson Lo寸步難行。

《釀魂》在8月24日上映，上映23天（截至15日）累計票房529萬，成績未算標青，但Anson Lo對票房感滿意。說到他首部主演《假冒女團》票房成績也近800萬？他說：「《釀魂》還未落畫，而且兩部電影片種不同，不可以比較。」電影公司即表示連同今天（16日）票房，累計會逾600萬。

問Anson Lo可希望有逾千萬票房？他不敢期望，指自己是電影初哥，更加不敢抱任何期望。他已拍了幾部電影，仍稱「初哥」？他說：「咩呀，拍了幾部就叫前輩呀？我拍了1、2年是初哥，就算拍了10年的人，他們都話自己不是前輩。」

他重新表示對票房數字完全不失望，反而開心，因沒期望過這麼快有600萬，他說：「很多人都驚入場睇鬼片，需要衝破心理關口，有此成績已很滿意，大家好大膽。」

Anson Lo接着說：「今日應該是最後一次謝票，但有可能做多次，時間許可想做多次。（為何快將落畫才謝票谷票房？）謝票不是為了谷票房，是多謝大家入場看戲支持，想與觀眾互動，親身多謝他們，其實原本想早前謝票，因颱風才延至今日舉行。」

Anson Lo盼大家繼續支持香港電影，買飛入場欣賞，說：「不是我們講電影產業盛行與否，是要大家入場支持，睇多幾次，睇多幾部。」

問他覺得自己在戲中表現如何？他表示在首映當天看過一次，覺得較想像中好，因拍攝時未經剪接，不知效果如何，且不是每場戲都看Playback，不知自己演得好與否，有時間他也會入戲院多看一次。

除《釀魂》片，他曾拍過靈異節目《入住請敲門》，他說：「現在大個了，覺得自己Man了，不像以前怕鬼，活生生在我面前都會驚，但看不見就不會驚，現在再拍更加恐怖和血腥電影，都可以接受。」

（即時娛樂）