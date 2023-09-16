鄭嘉穎自嘲抵死兼戇居 親揭《披荊3》首圈被淘汰原因 (18:07)

鄭嘉穎解釋因為失聲及聲帶發炎而去求醫。（劉永銳攝）

鄭嘉穎今天（16日）出席旺角新店開幕活動，見他消瘦不少，他說：「一直Keep住個狀態，保持65公斤以下，因本身血壓高，食得清淡啲，就算喺屋企食飯，食物都用茶嚟過一過冇咁鹹，係幾有效。」

嘉穎早前在內地錄《披荊斬荊3》時，被發現入院做霧化和吊鹽水，太太陳凱琳已解釋因他的聲帶問題入院接受治療，嘉穎表示聲帶已痊癒，還被兒子投訴太嘈。

嘉穎直言自己把聲不爭氣，由歌手轉做演員後，已沒有練歌，所以抵死，他說：「恃住自己歌手出身，登台唔使特別練，但參加綜藝節目發覺唔掂，要練歌，日日練5、6個鐘，冇理過聲帶感受，連老婆勸阻都唔聽，最終搞到聲帶發炎同失聲，冇辦法要去醫院打類固醇，再睇5、6次中醫，都係冇幫助，醫生指唯一方法就係休息。」

嘉穎認為今次是教訓，深明以後做任何事都要循序漸進，不可以臨急抱佛腳，自覺很失策，他說：「台上一分鐘，台下十年功，係真嘅，一定要平時準備好，經過呢次教訓，我就日日練歌，唔理幾時有得再唱。」

他稱入院並沒有嚇親老婆，因不是什麼大問題，只是失聲，但他就因而一度情緒低落，他說：「咁辛苦去練，不但徒勞無功，仲差咗，咁咪好戇居囉！」他坦言節目首輪已被淘汰有點遺憾，但做了戇居的事也要承受結果。

嘉穎表示兒子暑假完結已上學，他亦着手去洽談適合工作，他說：「其實我都有啲想拍戲，因為我真係鍾意演戲，都好想遇到適合角色。如再有歌唱比賽，就等我準備好先，比賽壓力又唔同，唔可以輕視，之前我就係衰輕視，𠵱家會好認真練歌，等把刀磨利先，有需要時就用得着。」

（即時娛樂）