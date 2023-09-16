賈曉晨被粗心大意樊少皇激到嘔血勁崩潰：每日都諗離婚 (19:28)

快將41歲的賈曉晨（JJ）今天（16日）以代言人身分出席美容店開幕活動，今年初JJ跟老公樊少皇傳婚變，當日是樊少皇將「離開」手民之誤變成「離婚」，搞出大頭佛的他知衰求老婆原諒，JJ及後貼出全家福平息傳言。6月底時，JJ再在社交平台發文吐心聲，透露跟某人無法溝通，後來她刪走帖文，再次惹來婚變揣測。

今天JJ被問到與老公關係如何，她直指是邊緣狀態，有時被老公激到嘔血，搞到個人崩潰，她大吐苦水：「我曾經睇過一本書，講一對結婚50年嘅夫妻，一日要諗50次離婚，我係100次想殺咗對方（樊少皇），我𠵱家係呢個狀態。（每天想殺他100次？）101次！（經常氣你？）梗係啦，我覺得男仔諗嘢比較粗線條（粗心大意），有時激到嘔血，噚日我處理好多嘢，趕住接女，臨走之前遞嘢畀佢（老公），但轉個頭佢唔記得咗攞，大佬，我覺得好辛苦，我已經遞到去你隻手，不過係好小事，但每日經歷呢啲小事，就有啲崩潰。」

雖然有時被老公激到嘔血兼崩潰，但JJ讚樊少皇脾氣幾好：「我老公脾氣都幾好，講完就算。」談到她的生日將至，JJ已開聲叫老公送禮物：「梗係包包啦，包包可治百病，我都冇咩追求。」

另外，JJ表示老公從沒要求離婚，更自爆樊少皇所有物業也寫她的名字：「如果佢同我離婚，佢會好辛苦，邊個好似我咁，幫佢做咁多嘢？同埋所有樓都係我個名，佢好蝕。」JJ拒透露幾多層樓在手，但就自爆物業分布香港及內地，她解釋：「其實我嘅興趣係掙錢買樓，我唔識做其他生意。」

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（即時娛樂）