郭偉亮首當經理人 湊女團XiX呻短5年命︰少啲心血搞唔掂 (14:15)

郭偉亮（Eric Kwok）首任經理人的5人女團「XiX」早前簽約環球唱片，並於昨晚在商場舉行新歌《SiS》發布會，吸引不少粉絲圍觀。除了XiX及Eric Kwok外，擔任形象總監的Eric太太葉佩雯（Grace）亦有現身。Eric在台上表示考慮了很久才答應出任經理人一職，他笑言︰「她們上世可能是我的工人，我今世要為奴為馬服侍她們。只要她們聽話，做到我的要求，我已開心﹗」Grace嘆XiX由學生變成歌手，對很多事也不會，連打底防走光都要教，惟5女否認。Grace續說︰「我是她們的訓導主任，重要事要講3次，又要提醒她們注重護膚及身形，所以Eric只准她們5個人合共吃1個月餅。不過，我不在時，Eric竟讓她們吃薄餅﹗」Eric急解釋，指XiX那天就要餓到暈。他坦言XiX有很多令人頭痛的事︰「她們只識讀書考試，最初不適應我有很多規條，例如要回覆群組訊息。她們唱歌時咬字不正，也令我嘔血﹗」Eric嘆「少啲心血都搞唔掂佢哋」，XiX聞言送上「血包」給Eric。

XiX在活動上跳唱《SiS》及《Miss you much》，惟跳唱第2首歌時一開始就甩嘴，要叫停音樂重新開始，成員楊秉頤（Caitlin）跳舞時更腳震震。Eric給5女表現80分︰「她們如能鬆容一點、有綵排試聲會更好。」首當經理人，他自言似打雜一腳踢︰「我要做監製、作曲、司機及人生導師，要教好她們，讓她們願望成真。」Eric坦言如當日Grace拒做XiX的形象總監，他也不會答應當經理人。Grace說︰「我考慮了1個月，因從沒公開幫人做形象。我向來睡到自然醒，當XiX形象總監後要一早起牀。Eric指太太4個月內病了3次，有次陪XiX在沙灘拍MV暴曬1天後即病倒，失聲1星期。Grace笑說︰「她們有些事令我很勞氣，我勉強去呻，竟令自己回復聲線。」Eric強調不會再簽其他藝人︰「我現在已短5年命，只此一次﹗經理人工作是個很大的挑戰，她們還是學生，我要度期安排她們的工作，又要跟她們的家人磨合，多謝她們的家人及無綫信任。」Grace補充︰「這次是對我們夫妻的一大賭注。」

XiX希望大家會喜歡她們的音樂，Caitlin認緊張，但否認腳震；鄧曉殷（Kiele）滿意昨天表現，希望能帶給大家歡樂。」

（即時娛樂）