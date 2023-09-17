《大象的告別式》首演反應熱烈 陳瑞輝心情興奮又疲累 (14:49)

MIRROR成員陳瑞輝表示演出時需動用很多情緒，不論是排練還是演出之後都會感到疲累，但同時又十分亢奮。（大會提供）

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、強尼、黃靖程（十小龍）及馮志佑主演的音樂劇《大象的告別式》昨晚首演，獲容祖兒、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、鄭丹瑞、何爵天、蘇皓兒、吳海昕等捧場。

Frankie完成首場演出後表示︰「為了演繹劇中角色，需要動用很多情緒，不論是排練還是演出之後都會感到疲累，但同時又十分亢奮。今天完成了首演，相信回到家中都未必馬上睡得着，我會回想及檢討表現，思考如何每天做得更好，希望交出更美滿的成績。」強尼說：「觀眾反應非常熱烈，完全超出我們預期！時間過得真快，首演加上預演優先場，差不多已達到總演出場次的四分之一，我竟然已經開始有點捨不得！很多朋友看完此劇都表示深受感動，希望有更多觀眾可以入場被我們感動。」

音樂劇的主創、藝術總監及女主角十小龍表示：「能夠把《大象的告別式》搬上西九文化區戲曲中心大劇院的舞台演出，我會形容是猶如BB出世，真的很開心、很感動！加上好拍檔Frankie、強尼及馮志佑答應參與，令我倍添信心。」馮志佑說：「十分感謝各位入場支持的觀眾！看見他們既被惹得捧腹大笑，同時又感動落淚，帶給我很深感受。希望大家欣賞後都有所得着，我們一定會繼續Good Show！」

（即時娛樂）