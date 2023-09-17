古天樂1原因承諾多去大馬拍戲 笑周秀娜與他合作很痛苦 (18:45)

古天樂的天下一電影製作今年4月在馬來西亞開設分公司，近日與其他公司聯合製作動作懸疑電影《尾隨》。古天樂、兩屆台灣金馬獎最佳男配角得主劉冠廷、周秀娜、黃浩然、楊偲泳、張兆輝、馬來西亞演員黃詩棋、關德輝、培永等，昨天（16日）出席電影在吉隆坡舉行的開鏡發布會。古天樂繼2016年到馬來西亞宣傳電影《使徒行者》後，相隔7年再訪當地。他在發布會上表示︰「我會盡量多點來大馬拍攝，這裏美食非常好吃，還特別塞車，我覺得很好，讓我有時間休息。我在車上睡了3次還在車龍中，夠時間去食碗雲吞麵，回來仍然是繼續塞車。」周秀娜大讚馬來西亞伙食好，古天樂聞言笑說︰「連續兩日也叫不到外賣，發現原來是公眾假期馬來西亞日，是不是很多人要回家鄉？我在大馬逗留了數天，發掘了很多適合拍攝的舊式建築物，而這些建築物在香港比較難找到，加上在大馬言語溝通沒有問題，令拍攝更為方便。」劉冠廷得知能與古天樂合作很興奮：「第一次來馬來西亞拍戲，很緊張及期待。」

《尾隨》以一宗離奇命案開啟，一個半吊子的私家偵探，第一次與真正的罪犯周旋，而一個無法預計其下一步的冷血獵人，亦享受着與獵物博弈的樂趣。而一切的部署，就從對獵人的第一次尾隨開始。古天樂在戲中飾演一名私家偵探，與周秀娜是結婚多年卻貌合神離的夫妻。他調查一宗通姦案時，竟反被調查對象威脅，繼而再捲入兇殺案的危機當中。周秀娜表示︰「我和古老闆做一對夫婦，夫妻關係經歷多年去到平淡，大家如何一起走下去。」古天樂笑言：「她這一生與我演戲都是一件很痛苦的事，因為她每一次都要哭，又在上一部戲內被我『糟質』。」黃浩然近年經常來到馬來西亞拍攝，他笑言到埗短短日子，體重已經上升了3公斤。黃浩然透露：「明天才拍完劇集，後天正式拍電影，一切剛剛好，很開心能夠參與電影的拍攝，我也很久沒演黑社會，感覺很有新鮮感，當你一見到我的角色可能會想打我。」楊偲泳說：「浩然是我戲中其中一位伴侶，後段會跟冠廷有點動作戲。」

（即時娛樂）