Tyson Yoshi難跟Do姐舊拍檔農夫相比 望下次有更好表現 (19:24)

Tyson Yoshi、樂隊ToNick、KOLOR、蔡承恩等，今日出席《未來音樂選 TONE Music Awards 2023 頒獎典禮》記者會。Tyson Yoshi直言沒得獎信心，現身只為支持主辦單位，感謝當年入行獲對方支持。他說：「我去年只在這個頒獎禮得到唯一的獎項。（今年對獎項有期望？）我去年形勢那麼好也沒獎，今年就算吧，我看得開﹗其實是我的作品問題，與別人無關。我的歌曲有很多語言，難以界定，會令到各大頒獎禮很『搲頭」。」

談到他在旅遊節目《去邊啊Do姐》中與鄭裕玲（Do姐）拍檔，被網民批評表現及不上農夫，Tyson Yoshi說︰「我看到的評價很正面，但Do姐與農夫合作了那麼久一定有默契，而我跳華爾茲時才第2次見Do姐。大家的意見，我收到，但很難先跟Do姐相處1星期才開始拍攝，始終未知前輩開玩笑時的界線在哪。我現在知道Do姐其實不是想像中般恐怖，她很友善。希望下次再合作時，我能表現得更好。我覺得洪嘉豪拿捏得好﹗」

有份演出《未來音樂祭2023》的ToNick談到門票銷情告急時說︰「我們會叫朋友看。主辦單位為了香港音樂付出很大努力，無論銷情如何，我們也會力撐，我們的表演心情也不會受影響，希望大家多多支持﹗」舊愛譚杏藍有新戀情，趙善恆稱從朋友口中得知，會向她送上祝福。

（即時娛樂）