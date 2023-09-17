炎明熹否認出道2年掙8位數擁2物業︰上次寫500萬仍不夠 (20:20)

炎明熹（Gigi）出道兩周年，今日出席其歌迷會舉辦的慈善義賣嘉年華活動，獲過百粉絲現身支持。她在活動上主持切蛋糕儀式，預祝下月個唱成功。嘉年華現場設攤位遊戲、巨型公仔供粉絲打卡，亦義賣月餅及限量精品。Gigi更手繪兩個布袋和簽名海報作公開競投，扣除成本全數捐予慈善機構為小動物籌款。Gigi讚歌迷辦活動兼做善事很有意義，笑言要以身相許，隨後認真表示要唱更多好歌答謝他們。

早前有報道指她入行至今已掙8位數、擁2個物業，Gigi瞪大眼否認︰「掙8位數，等於千萬？上次寫我掙500萬仍不夠，今次變了千萬，很厲害，我當然沒有兩層樓﹗」她曾揚言目標是擁有10個物業，Gigi未回答，稱目前一心為演唱會排舞。她說︰「我試過練舞6小時仍記錯舞步，所以會盡量多練習，以免太多錯漏，相信屆時會懂得應變。我也要努力記歌詞，希望演出時不靠提詞機，演唱時就能更有感情。」談到早前在街上冒雨跟粉絲合照留念，Gigi說︰「最近天氣不穩常下雨，與粉絲快閃打卡是一次好好體驗。」

對於有男子對其代言的快餐店人形紙牌做出猥褻行為，Gigi說︰「大家應該尊重大家，但這可能是他的表達方法。他可能不知怎樣表達或交流，才做如此行為。曾試過有天放學時，在天橋上被一個男仔作勢想打我一拳，他沒真的打到我，但我被他嚇一嚇，懷疑他只是想跟我玩。」

（即時娛樂）