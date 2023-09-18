馬浚偉難忘初出道被噓足3年 勉勵新生代面對壓力睇開啲 (22:27)

馬浚偉（馬仔）為紀念入行30周年，將於11月假胡李名靜體育館舉行6場「《幸福‧春夏秋冬》Ma's Ter Mic演唱會2023 」，呈現音樂治療之旅，製作費逾200萬，他說﹕「就算做完6場都是打平手多少少，但我想藉表演滿足大眾需要，希望大家欣賞這個藝術作品，離場時會得到開心、幸福感，而不是滿足我的表演慾。我特別邀請一位專業情緒治療師博士，監察我的作品過程，肯定我的設計是對的。」

講到時光飛逝，馬仔有點感觸：「嘩，原來我已經入行這麼久，人生有幾多個30年﹗」不過他仍對這行事物保持新鮮感和動力，且自覺幸運，可以涉獵不同範疇，包括唱歌、拍劇、拍電影、做舞台劇、做電台、編劇和導演等，之前更修讀剪片課程，為方便往後做劇本創作，知道如何去實踐，不會憑空想像。

他坦言已開始減產，轉型做幕後製作人：「始終適合自己的角色可遇不可求，劇本吸引又戲癮發作，可能多做10年、8年，退居幕後不代表我不做這行，只是崗位和身分不同，我好想像爾冬陞和馮德倫，由幕前轉做導演、編劇。」

馬仔最難忘1993年以歌手身分加入樂壇，一出道就被觀眾噓足3年的往事，他說：「被人噓到個場冧咁滯，我當時是新人，所屬的華納唱片公司一番好意，幫我第一首派台歌攞聲勢，度了一句超爆宣傳口號『他不是學友、他不是黎明、他不是克勤，他是馬浚偉』，拉上3個天王級去談，我何得何能呀？好多電台DJ都覺得我是唱得之人，點解公司會度呢句宣傳口號害我，我明白唱片公司，所以沒怪任何人。

我第一年就攞兩個大台新人獎，好多工作、好多騷，但每次出場都被人噓，噓足3年，好難頂，帶給我的後遺症好大，個心經常想着『今日被人噓得少就當掌聲，輸少當贏』，不求掌聲。我好記得有年聖誕在尖東東急百貨外面，舉辦大型露天聖誕騷，全部華納、寶麗金新歌手都參與，有鄭嘉穎、王馨平等，我是其中一個，個個出場有尖叫聲，輪到我出場，全場噓聲﹗頂硬上唱兩首歌，唱完飛奔落台，衝上保母車就走，我坐在車內喊出來。」後來他轉戰視壇，由負分開始做起，1997年憑《妙手仁心》演出，令觀眾對他改觀，叫得出其名字，感覺好開心。

他以過來人身分，勉勵新生代藝人面對壓力，要學習看開些，不要輕易受負評打擊心情和自信，要相信凡事做好本分，總會有人見到所付出努力。

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（即時娛樂）