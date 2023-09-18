張敬軒擔任大學聯校歌唱比賽評判 乘機自肥發掘新星 (13:30)

歌唱比賽結束後，逾300歌迷及同學仍未離去，在校門外守候軒仔，馬路邊的人龍長達逾百米，認真誇張。（大會提供）

張敬軒在後台見到一眾參賽者時，覺得很開心，因為一班喜歡唱歌的人，能夠相聚是很開心的事。（大會提供）

張敬軒早前在會展演唱會上曾宣布，將會開辦演藝學校，今年內正式公開招生。日前，軒仔受邀為由樹仁大學主辦的「IAE大學聯校歌唱比賽」擔任評判及表演嘉賓，順便為演藝學校揀蟀，發掘有潛質新人。

由於主辦方事前保密工夫做到足，當歌唱比賽開始時，司儀介紹軒仔出場，歡呼聲響遍禮堂，同學們紛紛大叫「張敬軒你好靚仔呀、我愛你呀張敬軒、張敬軒除衫！」軒仔還未表演，同學又已經嗌定encore及encore歌曲：「張敬軒《下次愛你》、張敬軒encore、張敬軒《雪花抄》」，甚至Side track都識，氣氛高漲。

比賽前，軒仔不忘為各參賽同學打氣，又笑說：「聽講好似有人唱我啲歌添喎，邊個咁沙膽！」隨後表示自己今次到來也是學習，他說：「每次睇大學比賽我都覺得：『嘩！好勁呀佢哋！』有啲已經好似可以即刻出唱片咁樣，希望嚟呢度睇下有冇啲有潛質嘅新人，大家要加油啦！」

當20多位參賽者演唱過後，司儀請軒仔上台分享表演心得，軒仔表示最重要是投入，享受台上演出，他提到當日獨唱組冠軍，演唱陳奕迅的《浮誇》時，是全程投入，觀眾亦自然被他牽動情緒，他說：「我覺得社會上嘅工種，都帶唔到嗰種腎上腺素興奮感覺，我覺得做表演嘅人係好開心，應該好好地咁enjoy個舞台。」

問到站在台上，如何令自己不要太驚，軒仔坦言「驚係正常」，就算做直播演出，事前綵排得很好，一樣會緊張，他說：「呢啲叫做『Stage Fright』，係完全正常，就算無論幾大嘅super star，佢哋都會有呢樣嘢，只不過係佢哋嘅經驗同training，有辦法令到佢哋喺首歌嘅前奏，或者喺佢嘅第2句，就已經可以冷靜到自己。」

他透露自己方法就是與觀眾交流：「比如上台同大家打招呼、或者真係當你好想得到佢哋回應時候，就可以派心心。當你同觀眾建立關係時候，你會對佢哋有信任，咁你就唔會怕佢哋。」

隨後他唱出《餘震》及《裝睡的情人》，演唱過後觀眾不斷狂呼encore，而原來只預備演唱兩首歌的軒仔，最後亦滿足觀眾需求，再次出台唱出《櫻花樹下》，期間有同學表示希望與軒仔合唱，軒仔亦一一答應，難得跟軒仔同台唱歌，兩位同學都十分興奮。

Encore前，軒仔在後台見到一眾參賽者時，覺得很開心，因為一班喜歡唱歌的人，能夠相聚是很開心的事：「其實冇職業歌手同業餘歌手之分，當我哋沉浸喺音樂入面嘅時候，大家都係鍾意音樂嘅人。我每次喺學校入面表演，我都覺得好開心，因為嗰種距離好近，可能有啲朋友唔係成日聽我嘅作品，我好珍惜每次可以唱歌畀大家聽嘅機會。」歌唱比賽結束後，逾300歌迷及同學仍未離去，在校門外守候軒仔，馬路邊的人龍長達逾百米，認真誇張。

（即時娛樂）