中年好聲音2｜劉可贏5燈愁眉苦臉 陳俞霏大膽改編《拒絕再玩》 (15:55)

無綫節目《中年好聲音2》昨晚（17日）播出的第2集，共有24位選手登場，當中誕生兩位5燈選手。

第一位5燈選手是36歲的劉可，他挑戰女歌男唱，獻唱莫文蔚的《他不愛我》，他憑獨特的唱法贏得評審一致好評，惟他獲得5燈後看似心事重重，周國豐笑言：「佢係唯一一個拎咗5燈，都好似冇事發生咁，好似仲唔開心過我哋！」

劉可即皺着眉解釋：「因為前幾日感冒，又有啲咳。」肥媽聞言激動彈起身說：「你𠵱家咩意思，畀成5盞燈你，你話自己狀態好差？」場面搞笑。

唱功了得的劉可性格含蓄兼搞怪，伍仲衡讚他有性格：「我幾鍾意佢，咁樣先係Artist！」陳慧嫻則笑言：「我覺得你好似飲醉！」引得全場大笑。第2位5燈選手是35歲的陳俞霏，她以一頭粉紫色短髮示人，甚有個性。陳俞霏選唱歌曲是《拒絕再玩》，更親自重新編曲，充滿個性演出最獲得5燈佳績，伍仲衡說：「玉置浩二嘅Melody你都夠膽改，你真係犀利！」陳慧嫻大讚：「你個Rhythm好出、好Groovy，我一路聽一路喺度䟴。」

獻唱《舊夢不須記》的林潔淇雖然只獲1燈成績，但她背後的故事卻十分感人。現年60歲的林潔淇，是一名退休人士，亦是一名乳癌康復者，她說：「乳癌之後做6個大手術，𠵱家有11科要覆診，我係長期病患者，但我都好堅強，好想話畀同路人知道，病咗都可以有精彩人生。」

除了患過大病，林潔淇的人生經歷同樣十分坎坷，她說：「最傷心嘅事，係我個囡囡喺2個半月大時，畀保母虐待致命，呢件事纏繞咗我兩年，我日頭裝作冇事，但一收工就會好難過，一上車就會流眼淚。」

豈料壞事接二連三，後來輪到細女險出事，她說：「後尾生咗細女，亦都係婚姻破裂，佢個姑姐抱住佢衝去露台想掟佢落街，當時我用盡全身力量攬住佢衝出門口。人生係好多經歷，當時我係冇晒錢，之後我好努力工作，捱大咗我個女兒，依家個女鼓勵我參加比賽。」經歷人生種種，林潔淇全靠音樂治療心靈，她說：「我人生咁多經歷，都係全靠聽歌先可以堅強企喺度，希望遇到困難嘅人，都可以好似我咁堅強，為你自己目標邁進，我得你哋都得㗎！」

眼淺的肥媽和車婉婉感動到爆喊，肥媽更哽咽解釋做「一燈大師」的原因：「好多人問我點解成日都畀燈，能夠企得上《中年》100強唔係一件容易嘅事，撳一撳燈亦唔係好難，我覺得每一個能夠企到上嚟，係值得我哋畀一盞燈嘅！」

（即時娛樂）