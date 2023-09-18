去邊啊Do姐｜鄭裕玲遊新加坡享受Me Time 潮玩「密室逃脫」主題餐廳 (18:39)

難得重訪新加坡，Do姐乘坐最豪華頭等機位，她獨佔空中巨無霸A380的頭等座套房。（大會提供）

由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，今晚（18日）播出第11集，Do姐獨自遊覽新加坡，享受Me time。Do姐對新加坡有特別感情，因為人生第一次乘坐飛機，就是前往新加坡工作，不過當年大多是為登台或宣傳劇集，拍攝旅遊節目倒是第一次。

難得重訪新加坡，Do姐乘坐最豪華頭等機位，她獨佔空中巨無霸A380的頭等座套房，甫登機已經有空中服務員列隊歡迎Do姐，非常有氣派。精明的Do姐預訂了頭等乘客尊享的免費新加坡本地遊。導賞團安排邊車（side car），讓Do姐輕鬆暢遊當地，有專人開車，坐在電單車邊上，Do姐說：「好似羅賓咁﹗」Do姐戴上黑超在邊車上馳騁新加坡著名F1賽車賽道、阿拉伯街等打卡位，連汽車入不到的橫街窄巷，都可以坐車遊覽，認真瀟灑。

Do姐又「試玩」當地一間「密室逃脫」式高級料理，餐廳內的食物非常搞鬼，蘑菇湯以牛奶瓶送上、鹹味的菜色又配以甜品造型，不過最特別的是餐廳設計，要Do姐偵探上身，每食一道菜都要根據線索，尋找下一關卡，布置上迷離又夢幻，Do姐玩得投入，其中一關更玩到趴低「瓹」過窄門。

吃過午飯，Do姐又嘗試新興運動「擲斧頭」，看似危險，不過亦難不到Do姐，就算擲不中，擺起甫士也相當有姿勢。

（即時娛樂）