有生之年｜林心如幕後主理 視帝影后鬥戲 吳慷仁自揭叛逆少年時 (18:26)

由林心如擔任製作人，「金鐘視帝」吳慷仁聯手「亞太影后」張榕容主演的全新家庭台劇《有生之年》，以「高家」為中心，講述異鄉遊子高嘉岳（吳慷仁飾）飽經中年雙失之痛，他決定在告別世界前，回家探望家人，沒想到兩個弟弟和父母，都活得不似他預期，由此展開一段有關親情的奇妙之旅，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

林心如早年憑《還珠格格》紅遍中港台，近年她成功跨界踩入幕後，由她擔任製作人的《16個夏天》勇奪第50屆金鐘獎最佳戲劇、《華燈初上》更是紅遍全亞洲，成績有目共睹！去年她號召吳慷仁、張榕容、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚、喜翔、孫可芳、方志友和謝展榮等參演《有生之年》，令劇集甫開鏡便備受關注。

《有生之年》圍繞吳慷仁、鄭元暢和林哲熹3兄弟和父母間的親情故事，近日「大哥」吳慷仁接受台媒專訪，除了分享拍攝點滴，也直言劇中不羈遊子「高嘉岳」，跟年輕時的自己甚似：「我們部分成長背景是相似的，我未滿15歲就開始打工，也放棄上大學，只想證明自己能夠獨立生活；長大後我慢慢放下，和自己也和媽媽和解了。」

談到拍攝時的趣事，他笑言最怕拍檔張榕容和孫可芳同場出現：「他們很瘋，磁場又不太對，如果他們在同一場戲，那天我就會喊破喉嚨！」「二哥」鄭元暢則在社交平台表示：「《有生之年》如同寫情書給家人般的劇，有歡笑、有生氣、有悲傷、也有溫暖和愛，還有一點白爛（讓人哭笑不得），哈哈哈！一起來會心一笑吧！」

（即時娛樂）