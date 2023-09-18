魏浚笙新歌MV獲法國駐香港及澳門總領事館發文加持 (21:20)

魏浚笙（Jeffrey）已推出第3首個人單曲《失約巴黎》，成為男新人金獎大熱，而他更自掏腰包遠赴花都拍攝《失約巴黎》MV，將靚人靚景「空運」返港，難怪MV點擊上升，並獲法國駐香港及澳門總領事館，在其官方平台發文加持。

Jeffrey零死角神顏早在巴黎拍攝Busking場口時，已電暈一眾巴黎女士，吸引她們爭相上前寒暄及集郵，名正言順衝出香港！想不到昨日更有重量級驚喜，連法國駐香港及澳門總領事館，也在社交網站上載《失約巴黎》MV力讚，不但以「Wonderkid」形容Jeffrey，並寫道：「『呼吸巴黎，讓靈性長存！（雨果《孤星淚》）』。才華横溢的Jeffrey Ngai 魏浚笙在他新歌《失約巴黎》的MV裡，向「光之城」致敬。大家還沒有看的話可以留意一下，而且不妨也可以親自去『呼吸巴黎』！」除了以中文推介《失約巴黎》MV外，專頁更特設法文及英文譯本，讓外國人也一目了然，足見Jeffrey魅力沒法擋。

對於《失約巴黎》MV獲「加持」，Jeffrey喜出望外：「看到法國駐香港及澳門總領事館專頁推介《失約巴黎》MV，不禁連『嘩』幾聲，超級驚喜，感恩又榮幸，感謝他們欣賞及支持，令我也心思思多學幾句法文！作為獨立歌手，自資出歌及拍MV，由前期到後期都要親力親為，今次MV花了很多心力，自己及團隊努力能夠被看見、被肯定，絕對是表演者最開心的事。我也希望大家看完《失約巴黎》MV後，能對這個浪漫又美麗的地方產生興趣，甚至想到當地旅行，跟我一起呼吸巴黎！」

除了想進修法文外，向來勤力的Jeffrey，自覺在MV中扮演自彈自唱的場口超級有型，更希望認真學習彈結他，將來開演唱會時有一技傍身！

鬼馬的Jeffrey上載了《失》結他solo的理想版vs現實版，雖然他手執木結他，但投入的表情恍如彈奏電結他一樣，又隔空跟Jason Kui合奏，笑爆一眾網友，連林奕匡亦言鼓勵Jeffrey：「將來的事沒有人知道，或許你有一天真的能夠征服電結他。」Jeffrey即回覆說：「祝我好運！」

（即時娛樂）