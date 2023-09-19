炎明熹10月開個唱誓戰勝心魔 獲克勤教路開騷前必吃白飯 (00:07)

炎明熹（Gigi）將於10月在九展舉行首個個人演唱會，正積極備戰的Gigi心情緊張，感覺煎熬但同時又興奮，有幾首歌從來沒有唱過，是新嘗試。她覺得最大難題是克服自己的心理障礙，說：「我沒有自信，經常否定自己，覺得自己做得不不夠好，例如第一首單曲《真話的清高》要用真音，試過kick一kick唱得不好，以後就好驚，唱不到這個位置，很大壓力。」她透露演唱會中《真話的清高》會重新編曲，希望能戰勝心魔。

Gigi最期待10多分鐘又唱又跳環節，說﹕「一係唔跳，一跳就跳咁多，趁機挑戰和突破自己，不過還未排舞，未知有幾勁。做gym也只上了4、5堂，有天放學回家把握時間做運動，未知是否太夜做運動，受安多酚影響睡不著，之後不敢再在家做運動。」

Gigi想學徐佳瑩在舞台上玩雜耍：「我對自己很有信心，身體柔韌性不錯。」她笑言今次可能先表演一字馬，不過要視乎舞蹈編排夾與否。

至於嘉賓方面，她表示未落實，希望能與After Class合體。歌衫方面，問她已滿18歲，演唱會歌衫會否性感？她說：「健康的性感可以。」她坦言欠下飛債，說﹕「我要百幾張飛，內地和美國鄉親父老都話來看，開心又緊張，大家都支持我，我要加油。」

她透露楊千嬅和葉蒨文也有傳訊息鼓勵她，之前在內地演出遇到李克勤，對方也有慰問她，叫她開騷前一定要食白飯：「參加《聲夢傳奇》時，很大壓力，吃得很少沒力氣，李生說吃飯才有力氣，他每次演出前都吃4碗飯，我開騷前都要吃飯，但一碗就夠。」

Gigi因要兼顧學業，不可以閉關全神貫注排練，她認為利用空閒時間更珍惜每分每秒。早前已開學的Gigi對自己打扮引以為傲，說：「好順利，大家專注返學，都認不出是我。」

她自覺幸運，同學很照顧她和提點她，返學不久已認識幾位新同學。她還自爆一向性格怕醜內向，竟主動和同學打招呼，說﹕「我覺得要進步，主動打招呼，學習氛圍好好，上堂帶手機和電腦，跟中學很不同。」

（即時娛樂）