你好，我的大夫｜區明妙素顏上陣演吸毒少女角色 何廣沛拍捉泥鰍戲狂NG (14:15)

當Edgar（孔德賢飾）得知麥寶（區明妙飾）是求醫病人，即以醫師身份表達關心，並貼心地為因濫藥而陷失禁窘局的麥寶準備替換衣物，令麥寶大為感動。（大會提供）

由蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等合演的無綫劇《你好，我的大夫》，昨晚（18日）一集，憑《愛上我的衰神》入屋的區明妙（MiuMiu）出場，飾演吸毒少女麥寶的她，與中醫師Edgar（孔德賢飾）因咖啡淋花問題發生爭執，其間麥寶表現任性、亂發脾氣；不過當Edgar得知麥寶是求醫病人，即以醫師身分表達關心，並貼心地為因濫藥而陷失禁窘局的麥寶準備替換衣物，令麥寶大為感動。

為了演得傳神，MiuMiu刻意素顏及化黑眼圈：「因為個角色係長期吸毒，我幾乎冇乜點化妝，有時仲會專登化啲黑眼圈，同埋化白個嘴唇。個角色比較早熟同自卑，監製有叫我唔好演得太精靈。」

談到劇中與孔德賢有不少對手戲，MiuMiu笑言：「今次係難得同年齡差唔會太大嘅partner合作。」近年發展漸趨多元的MiuMiu，笑言希望可作更多不同嘗試：「類似斜槓族咁，可以有好多唔同嘅定位同身分。」她一直沒停過拍劇：「可能係啲劇未有得播住，大家就覺得我少咗拍戲咁樣。」依然熱愛拍劇的MiuMiu，更指還有很多角色想嘗試：「好似小丑女嗰啲比較俏皮嘅殺手、打女，同比較型同cool嘅角色！同埋都好想試吓仙俠劇。」

另外，昨晚辜清勁（何廣沛飾）與程嘉應（蔡思貝飾）的捉泥鰍場口亦相當特別，為幫嘉應練習「默診」，清勁買下一盆泥鰍與嘉應上演「捉泥鰍」大戰；清勁兩、三下手勢成功活捉三條泥鰍，全程「快狠準」，但原來真實拍攝情况，卻是「NG不斷」，廣沛受訪時以「嘔心又費力」形容：「呢場戲真係好難，所有泥鰍都滑潺潺，係冇辦法順利捉到，真係好講運，拍咗好耐，NG咗好多次。我哋主要瞄準其中一條冇咁生猛嘅嚟捉，捉嚟捉去都係同一條，先至勉強過關。」

廣沛續說：「拍嗰陣係暑假，同埋辜醫師啲衫通常都係長袖，所以出汗出到濕晒。」廣沛又大爆劇中師傅杜燕歌是捉泥鰍高手：「原來燕哥由細到大都有捉開泥鰍，所以可以一下子就捉到。我哋有場廠景，每次都係燕哥捉咗然後交畀我，但因為泥鰍嘅反抗力係非常之大，大到你要同佢鬥力，所以燕哥交畀我時都好Kick。」

（即時娛樂）