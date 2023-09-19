去邊啊Do姐｜偕Do姐遊首爾樂天世界塔 畏高細貓嚇到腳軟 (19:52)

由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，今晚（19日）播出第12集，最後一位嘉賓應智越（細貓）登場。Do姐甫到埗就化身導遊，急急腳帶細貓參觀首爾著名摩天大樓，樓高123層的「樂天世界塔」。

2人乘搭大樓內號稱「全世界最極速雙層電梯」，只需1分鐘就升至頂樓，電梯一邊上升，一邊播放過山車等動畫，非常適合打卡。上到樂天世界塔海拔486米的觀景台，首爾城市盡收眼底，不過觀景台的「天空甲板」原來由玻璃打造，腳下就是首爾街道，細貓自爆非常畏高，看到玻璃地板即「腳軟」，Do姐專登捉住細貓一齊原地跳，更笑指細貓嚇到「瀨尿」，認真大整蠱。

Do姐又帶細貓品嘗精緻料理（Fine Dinning），細貓自爆從來未食過精緻料理，對餐桌禮儀毫無頭緒，Do姐細心指導細貓，食高級料理要細口吃，每一道菜亦要配適合的酒。細貓亦有貢獻，教Do姐韓國人飲酒禮儀，例如持酒杯時，要用左手按著右手，對著前輩更要打側身飲以表敬意。

細貓回憶當年在韓國當7年練習生，需要嚴格控制飲食，每天只可吃一條香蕉和一件雞胸，養成對飲食沒有慾望。之後2人去了一間未開業，以沉浸式藝術做賣點的餐廳試全蟹宴。餐廳的四周都有巨形電子屏幕包圍，幻影燈光隨食物及天氣而變化，邊進食邊享受七彩燈光騷，細貓認為環境「靚到好似拍MV咁」，Do姐雖然經常食高級西餐，但今次亦表示「大眼眼界」呢﹗

（即時娛樂）