RubberBand回歸起點 聖誕除夕與樂迷重返Star Hall開騷 (20:07)

樂隊RubberBand（RB）早前舉行世界巡唱後，終於回到香港並即將推出第10張專輯《Juntos》的同時，亦將在12月24日和25日，以及12月30日及31日，合共舉行4場個唱。「Juntos」是西班牙文，有「一班人共同完成一件事」的意思，今次音樂會與推出專輯採用同一名字，兩者有著一脈相通的目的。

主音6號說：「香港喺過去呢3年經歷咗疫情、移民潮等嘅事情，時間好似停頓咗，但同時亦令大家急速成長，要重新學習點樣再次同世界、香港，以及好珍重嘅人，甚至係自己相處。有啲人可能好冇信心向前行，我哋希望可以搵到多啲方法，透過今次音樂會，同大家分享，呢啲未必係大道理，但最重要係搵到方向，然後跟志同道合嘅人，一班人，在一起，做一件事。」

今次音樂會選擇在Star Hall舉行，對於RubberBand來說別具意義，6號說：「RubberBand 喺2009年舉行首個演唱會Concert No.1，就係喺Star Hall舉行，因為係第一次辦專場，呢個音樂會喺我哋心目中，永遠都有個位置喺度。

嚟緊九展將會改建，我哋希望喺佢完成歷史任務之前，嚟返呢度再次開音樂會，體會番09年嗰陣，我哋嗰份青澀同初心之餘，同時檢視自己有冇遺失、違背昔日心態，另外亦呼應我哋今次音樂會主題：搵返一啲方法同自己相處，以及重新學習同世界相處。」

這次的音樂會橫跨平安夜、聖誕及除夕，被問到音樂會可有特別環節，6號說：「喺香港大家會覺得12月係一個容易跟朋友相聚、節日氣氛又好濃厚月分，𠵱家我哋賣關子，但希望歌單上都有強烈節日氣氛感覺，同大家一齊迎接2024年。」

（即時娛樂）