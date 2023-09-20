余香凝宣布7.7磅細仔出世 2歲大女讚弟弟好靚 (13:26)

余香凝（Jennifer）今早在社交平台上載一家四口手疊手的照片，宣布細仔已出世。她寫着︰「歡迎嚟到我哋呢個家 ，我哋每一位都好愛你。家姐仔覺得你好靚，以後佢會成日唱歌畀你聽，你成日都會聽到《let it go》同《a whole new world》。多謝你咁惜媽咪，成個懷孕期媽咪都好舒服。出世有7.7磅，又好多頭髮，叻仔！繼續飲多啲奶奶瞓多啲！快高長大！再次謝謝劉醫生和麻醉醫生。#916」

Jennifer受訪時表示兒子出世過程十分順利和輕鬆︰「第二胎自己沒那麼緊張，做手術時一直跟兩位醫生、我丈夫聊天，就這樣迎接了BB出世。他有7.7磅重，我很意想不到，因為我今次懷孕時沒催谷自己增肥。我上次懷孕時試過食到嘔，今次一切順其自然、放鬆心情，BB很大隻，有7.7磅。BB有很多頭髮，最重要是健健康康，很開心他出世時很健康，而且很配合媽咪，很乖。我在醫院時已成功餵母乳，非常感動﹗」

她表示丈夫陸政渡（Tim）在手術室內抱住兒子時哭得很厲害︰「可能因為疫情已過去，他能在手術室內抱BB。他平日的情緒比較收斂，今次一抱到BB就開始眼紅及流淚，我立即請護士拍下照片和片段。看見這個畫面，我也很感動。醫生准我做手術時聽歌，BB出世時，剛好正播放謝安琪的《成婚破浪》，很浪漫﹗」

Jennifer表示2歲大女Clare看見弟弟後的第一個反應是說「媽咪，細佬好靚呀」，然後唱很多歌給弟弟聽。她說︰「希望一家四口繼續開開心心﹗希望家姐仔可以做好家姐本分。她仍年紀小，之前很擔心她會呷醋，她暫時沒有，希望之後也不會。」

（即時娛樂）