薛影儀傳被損友帶壞遭公司雪藏 黃榕自嘲食死貓︰不想背負這罪名 (14:16)

早前有報道指「亞洲心動娛樂一姐」薛影儀（阿儀）因被「損友」帶壞失控，不時在對方安排下在商業活動上做「義工」及做免費銷售工作。公司屢勸不聽，決定放棄她及另捧新人。阿儀為此兩度於社交網發文澄清，強調她沒有交損友，黃榕心地善良，是她的好朋友，沒有帶壞她。阿儀經理人林寶玉稱︰「如藝人沒工作都應該要休息，沒有雪不雪藏。沒工作就在家休息，阿儀就休息一下，沒有說懲罰。」

黃榕昨晚出席電影首映活動時，強調她不是損友，不想背負這個罪名。黃榕說︰「我自覺正在『食死貓』，我從沒教阿儀遲到、扮大牌﹗指我安排阿儀出席商業活動做義工，其實只是派物資給老人家，我沒從中獲利﹗那次純粹是自願性義工活動，她只做了一次。那次後，我知道她的公司可能不喜歡，就沒再叫她。我上次和阿儀去內地玩，也有告訴其經理人林寶玉，她沒『詐型』。」

黃榕直言很擔心阿儀傳被公司雪藏，希望她與公司溝通後能獲「解凍」。被問到可覺得連累了阿儀時，黃榕說︰「我覺得自己很無辜﹗我們是正常社交，我真的視她為朋友，不會因此疏遠她。我們最近沒見面，但有聯絡，知道阿儀趁放假學習不同的事，自我增值，沒特別不開心。她沒危機感，而且是身邊朋友擔心她。她經濟暫時也沒問題。」

（即時娛樂）