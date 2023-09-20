約埋班Friend去旅行｜周嘉洛弄掉友情手繩 JW大發脾氣 (16:14)

TVB旅遊節目《約埋班Friend去旅行》今晚（20日）播出一集繼續是「痞子兄弟姊妹」篇，周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚首站去到有雙龍寺之稱的素帖寺參觀，之後齊齊回到度假村玩水。周嘉洛、朱敏瀚玩人造衝浪機，不到10秒就被人造浪衝跌，反而陳瀅擁超強平衡力，表現出色。衝浪期間，周嘉洛不慎弄掉友情手繩，令JW大發脾氣。

4人之後到池邊享受泰式BBQ。陳瀅爆JW的鼻鼾聲十分驚人︰「我用咗200幾蚊買咗個鼻鼾App，可以錄低鼻鼾聲，今朝起身睇見錄低咗5、6個鐘，我懷疑你打鼻鼾嘅次數多到整Hang咗個App，Hang到冇晒啲嘢！」JW反爆陳瀅飲醉酒︰「佢無啦啦打電話嚟喺度喊話『You don't love me anymore』，我好無奈，跟住買束好貴嘅花送去佢屋企，just remind her I love her﹗」

晚上，4人去夜市買宵夜。周嘉洛突然發現不見了銀包，心情跌落谷底。其實製作組早已幫他找回銀包，陳瀅、JW為報復周嘉洛欺騙他們未能同來泰國，於是將銀包收起，令嘉洛忐忑不安。陳瀅笑言：「呢個係佢嘅報應，等佢擔心多陣！」回到酒店後，4人玩互相形容對方性格的小遊戲。周嘉洛被指是最遴迍及最幸運的一位，JW隨後將銀包歸還給他，令周嘉洛笑逐顏開。4人之後再玩小遊戲，輸掉的JW接受大懲罰要吃光所有芒果。她叫苦連天：「呢個遊戲對我嚟講好辛苦，因為我已經便秘咗幾日！」陳瀅即爆料：「佢喺鏡頭後面喊住話『我屙唔到屎呀』﹗」

（即時娛樂）