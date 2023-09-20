陳凱詠休息逾1年「重生」 成立工作室再出發 學跑數平衡開支 (16:30)

有傳英皇向她招手，華納唱片又力邀她加盟做一姐，Jace笑說：「不是，不敢，這段時間很多前輩好愛惜我、好幫我。」（劉永銳攝）

陳凱詠（Jace）和吳家忻今天（20日）出席時裝品牌活動，Jace受訪時表示已約滿環球唱片，之前停工休息了1年幾，現在重新出發，她說：「我重生了，好開心有品牌邀請工作，都好心急再去做新音樂，亦都很掛念現場演出。」

有指她與環球唱片意見分歧，而被掟入雪藏，她說：「好多謝以前共事的同事，幫我處理過不少風浪，但在想法和方向不一樣，我覺得人總會有成長，總會遇到不同人，可能這個時候自己要碰下、撞下，我有少少任性，想有多點創作衝擊。」

有傳英皇向她招手，華納唱片又力邀她加盟做一姐，Jace笑說：「不是，不敢，這段時間很多前輩好愛惜我、好幫我，自己好多事不懂，有請教他們，所以有不同傳言，但想自己學習一下。」她表示已成立個人工作室，自組團隊發展，她否認因經歷不快而嚇怕再簽公司，只是覺得不同年紀，想試不同事物。

她表示休息時曾飛美國幾個月旅遊和沉澱，情緒得到釋放，亦找到靈感作了幾首歌，希望趕於今年內推出，她笑言現在要學傾生意和跑數去平衡開支，什麼工作都會嘗試，也希望拍劇和電影，滿足貪玩心態。

問她趕住年底前出歌，想再衝樂壇頒獎禮爭獎？她笑說：「以作品為先，但當然想玩，很久沒出來，好想見大家。我不太懂頒獎禮規矩，好大頭蝦，要身邊人提點，有時天馬行空創作，就會走漏眼，這一年成長幾大，知道好多不足，要去學習。」

（即時娛樂）