粉絲估戒圍尺寸20cm 張敬軒笑指似被騷擾：好引人遐想 (17:07)

張敬軒（軒仔）今日（20日）一身閃爍鑽石行頭配西裝打扮，出席珠寶品牌記者會，介紹由他親自設計的首飾，老闆楊受成與女兒楊諾思及兒子楊政龍，亦到場支持。品牌邀請林奕匡太太李靄璣，擔任活動司儀，軒仔即場為她戴上鑽石首飾，笑言擔心會收林奕匡的投訴電話。

軒仔接受傳媒訪問，預告11月將飛往澳洲舉行演唱會，在音樂編排方面打算與之前巡唱的不同，亦立心操練身形準備屆時騷肌，但笑言僅限露手臂。軒仔正籌辦演藝學校，他表示會親自教授，卻謙稱並非擔任校長，反而是校工或打雜，軒仔表示就讀學校非正式獲得文憑，但「包就業」更重要，將來可以向主持、演員或歌手路線發展。

另外，有指尹光將於11月舉行紅館演唱會，網民留言盼邀軒仔任表演嘉賓，軒仔表示與自己澳洲演唱撞期未必成事，他說：「尹光前輩是很好學習榜樣，他的鬼馬歌常被翻唱，我或者找AI張敬軒代替，有聽過尹光的新歌《Dear Myself》，真的好好聽，首歌好令人感動，對我好有威脅。」

軒仔早前在社交平台設問答遊戲，粉絲估中他的「戒圍」尺寸，有機會可跟他合照。軒仔指網民留言搞笑：「有部分竟然估尺寸是20cm，手指圍哪有如此大？他們講的部位似另有所指，好引人遐想，我就反問他們的尺寸，後來愈講愈感覺似受騷擾。」

（即時娛樂）