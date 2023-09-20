姜濤《我的天堂城市》10‧12上映︰我跳舞時掌控整個世界 (17:22)

姚淳耀在新片《我的天堂城市》中因兒子的病患跟太太發生矛盾。（大會提供）

姜濤、台灣女星宋芸樺、金鐘視帝姚淳耀、偶像劇女神魏蔓及前毛記電視「偽員」李嘉文，主演的新片《我的天堂城市》將於10月12日上映。

電影公司今日首度發放片中5名角色的海報，宋芸樺為孤身在紐約求生活的留學生Mavis道出「有時候，我好像漂浮在空氣中」；姜濤飾演的台灣研究所高材生Jack熱愛Popping舞蹈，他為角色寫上：「跳舞的時候，我可以掌控整個世界。」

至於片中與姜濤在紐約邂逅，生活上卻跌跌碰碰的李嘉文為角色Lulu表達當下心情：「我忘了熱愛一件事情是什麼感覺。」姚淳耀伙拍魏蔓飾演於紐約生活的台灣夫妻Jason和Clarie，他們跟兒子住在漂亮的房子，卻因兒子的病患令矛盾萌生，因此魏蔓寫下「他的病已經快要把我們全家給拖垮了」。姚淳耀卻為Jason這個一家之主寫上「我們應該多花時間在一起」，表白出不會輕言放棄，願意承擔這個家的一切。

《我》片早前在台灣率先上映，成為台灣本土新片票房冠軍。電影在當地舉行首映時，一班「姜糖」（粉絲暱稱）擠得水泄不通，將西門町變成「姜濤町」更成為全台熱話。《我》片早前更獲邀參展「第43屆夏威夷國際影展」，導演俞聖儀興奮表示：「這是電影第一個入圍的國際影展，夏威夷是民族文化融合的地方，很適合這部電影放映。我們帶着異鄉遊子的心境走向國際，期許將台灣故事觸動世界的心。」

（即時娛樂）