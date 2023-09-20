吳若希力數老公3宗罪 狂窒Alex鏡頭前扮嘢：好虛偽爸爸 (18:16)

吳若希在節目內狂數老公Alex罪狀，又嘲老公在鏡頭前扮晒嘢﹗（大會提供）

無綫節目《爸知弊！你嚟湊吖！》明晚（21日）播出一集，現身的藝人家庭代表是吳若希（Jinny）、她的老公Alex及囝囝「搏啜」。

明晚一集相當爆笑，出名「水溝油」的Jinny和Alex，上演「史密妻決戰史密夫」，Jinny在拍攝自己提供的生活短片中，已忍不住直斥Alex是「虛偽老豆」，同日去到拍攝現場，Jinny再5度控訴老公「扮嘢」及「虛偽」。

事緣Jinny認為Alex私下是嚴父，但在鏡頭面前卻刻意扮溫柔，Jinny說：「平時佢唔係咁㗎，平時佢係：『搏啜，做乜掉嘢呀！』，真係一個好虛偽爸爸。」她曾嘗試電話對話玩踢爆：「你點解把聲要咁呢？你用番你平時同我講電話把聲先，你點會喂（溫柔tone）？」

Jinny行動升級，主動要求製作組扮熄機，窺探老公真實一面，結果放下戒心的Alex果真即時進入嚴厲Mode，眼神凌厲兼黑面指數level up，Jinny見狀即大叫：「你睇下佢對住個仔！」真面目盡展現的Alex，更吃了誠實豆沙包般，向黎諾懿坦誠自己是家中惡人鐵證：「工人同阿媽話佢一唔食飯，佢哋就會話『爸B鬧喇』，有一點我一定鬧得好勁嘅，就係食食下飯隻叉或湯匙跌咗落地，因為我細個家規好嚴，食嘢唔可以嘈，跌嘢落地就打，食飯有剩喺碗，係淨一粒打一藤。」

「怨氣」冲天的Jinny，還狂數老公3宗罪：「永遠冇手尾」、「好遴迍」、「污糟邋遢」，例如將脫掉的鞋子放在客廳中間；節目拍攝期間，Alex亦缺點現形，他忘記食飯前要幫「搏啜」洗手，即時揭發老公罪行的Jinny，隨即致電「試探」Alex，Alex為怕激嬲老婆，不經思索便決定撒謊避難。

另外Jinny亦不滿老公經常「架空」自己：「佢平時對住我個仔，當我冇到，唔會將媽咪呢個字眼提住。」

製作組為給黎諾懿一個驚喜，秘密安排Nicole及兒子「小春雞」，成為本周參與錄影嘉賓，務求殺諾懿一個措手不及。原來小春雞與林盛斌囝囝林道申（Jaye）數口甚精，為避開進食討厭食物，竟想出與爸爸講數式「分甘同味」絕招，在監控室食花生的Nicole亦忍不住感嘆：「講數最叻，佢最鍾意講數！」又笑指小春雞似足爸爸勁麻甩：「我個仔食飯係衰少少，係麻甩啲。」敏之聞言即追問：「遺傳？」Nicole笑笑口謂：「唔係遺傳，係有樣學樣。」

（即時娛樂）