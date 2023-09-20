我們的十八歲｜溫碧霞憶雙親感觸落淚 讚狄龍演父親神似 (18:29)

溫碧霞（Irene）今天（20日）到將軍澳風物汛博物館，出席電影《我們的十八歲》宣傳活動，場地前身為調景嶺警署，讓調景嶺長大的她重遊舊地，勾起昔日美好回憶。

身兼監製和女主角的Irene，對於電影即將上映心情緊張，因為該片改編其成長經歷，她笑言在博物館見到調景嶺風景相，想到陳玉蓮、王小鳳、惠英紅及關之琳等都是街坊，她說：「陳玉蓮住在我隔幾戶，她返學一定會經過我屋企，我小時候已覺得這個姐姐好靚，還見過周潤發送陳玉蓮返屋企，我都好想請這班街坊來看電影，分享這份回憶。」

戲中有描寫親情部分，Irene受訪時因掛念爸媽，突然感觸落淚，又稱年少反叛期，被媽媽摑了一巴後離家出走，被星探發掘做演員，她說：「當時我得14歲，未成年需要家長去簽約，爸爸很反對我入行，於是找媽媽幫我簽約，媽媽很擔心我，喊住簽名，又請文雋和黎大煒好好照顧我，我很感動，因為她很愛惜我，現在回想覺得自己好曳！」她形容爸爸很有威嚴，大讚狄龍演爸爸角色很神似，她說：「小時候不懂得跟爸媽相處，爸爸亦不會問我感受，但我知道他是愛我，他離世對我打擊很大，我傷心得剪短頭髮。」

Irene指拍攝最難之處，就是尋找適合人選扮演她及李麗珍的少女版，更不諱言跟李麗珍相識幾十年，曾經歷開心和拗撬，她說：「我和李麗珍一起成長，有相同經歷，雖然大家現在見面機會少，想法不一樣，但這份友情是永遠不會變，都會是好朋友。」

（即時娛樂）