小薯茄運動會｜「全死角美少女」麗英 跑姿表情勁搶鏡 (20:13)

網上頻道「小薯茄」慶祝成立7周年，今日舉行明星運動會。除了頻道成員，其他YouTuber亦有參與。眾人分成4組比賽，有「全死角美少女」稱號的鄧麗英，開跑時的表情及跑姿非常搶鏡﹗

成員吳冰（阿冰）於4x100米接力賽上奪得亞軍，她為失落冠軍及未能在短跑賽上勝出感失望。阿冰說︰「我小學時是田徑隊成員，上中學後貪靚，覺得英姿相不靚便沒再跑步了。」麗英雖未奪任何獎項，但自言玩得很開心。她表示︰「我已畢業6年，再參加陸運會勾起很多回憶。我這天志在參與，跟從前一樣覺得最重要是用盡全力跑。以前跑完會腳痛，這次跑完感覺有進步，肌肉沒那麼痛。」

兩人為了今日的賽事，事前均有健身及練跑。她們笑言從前落場比賽時，均獲男生打氣。今天參賽的除了「小薯茄」成員，還有其他YouTuber，麗英希望外界能多認識不同的YouTuber，各人日後有更多合作，壯大網絡界，令網絡也成為主流。她說︰「今年是小薯茄第一屆陸運會，希望以後每年舉辦一次及有其他活動，我想舉行水運會。」

虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」（JPEX）涉嫌串謀詐騙案，警方截至前晚約10時接獲1641宗報案，涉款約12億元，8人被捕，當中包括網紅林作和陳怡等。阿冰被問到在網上直播時會否慎言及不硬銷產品時說︰「我說話一向小心，因節目有小朋友收看，而且會做好資料蒐集才說，對於不肯定的事會『戴頭盔』 表示『我不敢肯定』。」麗英認同審慎點較好，強調「小薯茄」以短劇和講笑為主，沒推銷產品。

（即時娛樂）