7人的逃脫｜「韓劇女王」黃正音慈母變瘋婦 震撼觀眾眼球 (21:20)

韓劇《7人的逃脫》已於上周開播，首集全國收視不但錄得6%，還位居同時段節目收視冠軍。（大會提供）

黃正音過去的作品，多以愛情或喜劇為主，這次她挑戰為了的目的不擇手段、只為金錢和成功而活的琴羅熙，成功引起熱話。（大會提供）

由「韓國狗血劇教母」金順玉和朱東民導演攜手打造，Viu Original復仇韓劇《7人的逃脫》已於上周開播，首集全國收視不但錄得6%，還位居同時段節目收視冠軍，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」追看。

《7人的逃脫》被喻為「韓劇版《大逃殺》」，故事圍繞一名少女無故失蹤後，與她有所牽連的7名惡人，被捲入難以想像的生存遊戲中！劇集以製作公司老闆琴羅熙（黃正音飾）為開端，講述她為了得到過世男友父親方七星（李德華飾）的巨額注資，於是把遺棄多年的女兒多美（鄭拉爾飾）接回同住，並以她為棋子，試圖博得七星的歡心。

多美性格乖巧，雖然遭到生母家暴，但她為了提升養父母的生活質素，還是應羅熙要求轉學到知名女中；與此同時，她遇上滿口謊言的高中女神韓莫奈（李侑菲飾演），更意外成為了對方的替身，慘遭誣衊在校園誕子。

《7人的逃脫》甫開播便以家暴、援交、校園欺凌、學生產子等戲碼惹熱話，韓國網民也紛紛留言道：「開場就很震撼，令人屏住呼吸！」、「順玉女王回來了！」還有不少觀眾被黃正音的大變身所震懾，過去她的作品多以愛情或喜劇為主，這次她挑戰為了目的不擇手段、只為金錢和成功而活的琴羅熙，劇中時哭時笑、說變臉就變臉，令人驚訝她對於角色的消化能力。

暌違3年，黃正音在誕下次子後強勢回歸，近日她在訪問自爆是金順玉編劇的粉絲，更分享接拍該劇的故事：「我接到電話，他們問我最近在忙甚麼，想不想扮演反派，我馬上答應！其實當時我正在給孩子換尿布，我察覺到自己非常渴望表演！」她表示拍攝這部作品很開心，並對導演的熱情感到驚訝：「他們非常值得尊敬，我們要更努力！」

（即時娛樂）