由鄧小巧主持、於「冤枉娛樂」YouTube頻道播放的音樂節目《Singaholic》，昨晚（19日）播出第2集，首集小巧請來好友許廷鏗，今集則請來另一位好友陳蕾擔任嘉賓。

2人先以王菲《悶》熱身，唱完後，小巧問陳蕾知否節目名「Singaholic」的意思，然後說道：「Sing即係唱歌，通常啲人咩『holic』，比酗酒就係Alcoholic，『Singaholic』就係對唱歌上癮嘅人，所以你都係。」誰不知陳蕾認真否認：「我真係唔係！」嚇得小巧連忙說：「呢段Cut咗佢，你歌手嚟。」陳蕾解釋：「我應該係聽歌擺第一，跟住寫歌﹑跟住先到唱歌。」

節目中2人合唱多首歌曲，包括：《同類》、《萬一你是個好人》、《伸縮自如的愛》、《遺書》及《螢光》等，2人邊飲邊唱，小巧突然醒起陳蕾醉酒瘀事：「嗰陣慶祝你加入新公司，買咗枝香檳3個人share，枝香檳好易入口，你好似飲咗1至2杯，嗰下係飲得好快，咁就開始要嘔啦喎。我就去攞背心膠袋笠住佢耳仔，佢喺廳嘔完之後佢話：『我唔得啦，我真係好醉啦，我要返房瞓。』然後佢自己喺房擺咗個膠袋，第2日佢發現個膠袋係穿窿嘅。佢啲嘔吐物成地都係。」

爆開有條路，陳蕾又自爆瘀事，因為疫情關係，陳蕾今年終於可以跟廣州家人在港過農曆新年，農曆新年過後，陳蕾將客戶送給她的禮物，給家人帶回廣州：「一盒好似番梘咁嘅朱古力，定係好似朱古力嘅番梘，佢有晒牛油紙，Suppose真係係朱古力嚟嘅，但嗰下我就覺得，呢盒一定係番梘！我就同阿妹講：『呢盒畀你返去洗手，千祈唔好食呀！』

佢哋返咗廣州後，有一日睇屋企個group message彈咗出嚟，我阿姨食咗個番梘，然後喺group話：『又幾好食喎呢個！』跟住我好嬲，我話：『我咪講咗話係番梘唔食得㗎囉！』好嬲好忟！我阿妹話：『我𠵱家即刻去幫佢扣喉，帶佢入醫院。』嗰下我覺得：『好心你哋唔好咁為食得唔得...』之後即刻上網Search，食番梘係冇事嘅，爸爸問番我：『等等先，你確唔確定呢盒真係番梘呀？』後尾Confirm係朱古力，虛驚一場，之後大家笑到癲咗！」陳爸爸的反應亦錯了重點：「佢嘅反應係：『唉，都好啲，不過嘥晒啲蘿蔔糕囉。』因為嘔晒上一餐啲蘿蔔糕出嚟，呢個先係重點。」

見陳蕾講得興奮，小巧亦分享一件從未向外提及的𤓓事，唱歌節目頓成瘀事分享會。事源小巧拍攝《強弱》MV時，有一場落水戲分，開拍前10分鐘突然出現狀况：「我『大姨媽』嚟探我，因為要落水，我哋都着住泳衣打底，由於『凡事路過必著痕跡』，拍完之後，我就喺租番嚟嗰間靚屋嘅浴室換衫走，我唔記得帶走套泳衣！」

說到這裏，小巧停頓數秒，然後深呼吸續說：「之後屋主影咗張相問：『你哋係咪有人漏低咗呀？姐姐已經幫手乾淨咗啦。』跟住我哋就話：『唔好意思呀，你掉咗佢啦，我哋唔返嚟攞啦。』呢件事我覺得係我人生數一數二嘅尷尬，尷尬到係全場靜默，真係好尷尬。」陳蕾聞言便問：「因為有啲嘢仲喺（泳衣）上面？」小巧又再靜默數秒：「係呀！凡事路過必有痕迹吖嘛，有痕迹...大家get到㗎嘛。」爆笑全場。

（即時娛樂）