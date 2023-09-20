去邊啊Do姐｜鄭裕玲學調酒一舉成功 接受金信英電台訪問 (22:53)

由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，今晚（9月20日）播出第13集，應智越（細貓）繼續與Do姐遊首爾，學調酒、參觀傳統韓屋，Do姐還接受當地電台訪問。

韓國飲酒文化盛行，當地人流行以碳酸啤酒混合燒酒製作「炸彈酒」。「韓國通」細貓請來他的韓國演員兼好朋友朴東一，教導Do姐如何炮製「炸彈酒」，原來重點在於倒酒的份量，以及敲擊酒杯製造氣泡。

朴東一以4杯啤酒托住3杯燒酒，交由Do姐親手嘗試一擊將酒杯擊倒，以打高爾夫球的方式一舉調製3杯「炸彈酒」，結果Do姐輕鬆一桿入洞，她也感驚喜，細貓賣口乖讚Do姐親手炮製的酒特別好味：「喺韓國咁耐未試過咁好飲嘅酒！」

細貓陪Do姐去到韓國MBC電台，事關Do姐接受著名喜劇演員金信英主持的節目《金信英的正午希望曲》訪問。Do姐向來留意韓國娛樂，原來非常仰慕金信英的戲劇作品，更對她演出電影《分手的決心》表現印象深刻，而金信英亦以「香港電影傳奇」介紹Do姐出場。

Do姐在80年代有多部電影於韓國播映，Do姐表示時至今天，都會被韓國影迷認出。細貓在現場讀出聊天室聽眾的留言，有聽眾表示小時候已經看過Do姐的電影。金信英在節目中表示周星馳是自己的人生榜樣，好奇問Do姐是否認識他，Do姐原來與星爺也有淵源，當年星爺由兒童節目轉做戲劇，第一部電視劇就有與Do姐合作。

Do姐在節目中大讚韓國人親切友善，有很多值得欣賞的文化藝術和觀光地點，又為觀眾點了"You are the sunshine of my life"這首歌，表達做藝人要娛樂大眾的意思。Do姐更即場邀請金信英，如果來港要到她的電台節目做訪問。

（即時娛樂）