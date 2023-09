去邊啊Do姐｜鄭裕玲學調酒一舉成功 接受金信英電台訪問 (22:53)

由鄭裕玲(Do姐)主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》,今晚(9月20日)播出第13集,應智越(細貓)繼續與Do姐遊首爾,學調酒、參觀傳統韓屋,Do姐還接受當地電台訪問。

韓國飲酒文化盛行,當地人流行以碳酸啤酒混合燒酒製作「炸彈酒」。「韓國通」細貓請來他的韓國演員兼好朋友朴東一,教導Do姐如何炮製「炸彈酒」,原來重點在於倒酒的份量,以及敲擊酒杯製造氣泡。

朴東一以4杯啤酒托住3杯燒酒,交由Do姐親手嘗試一擊將酒杯擊倒,以打高爾夫球的方式一舉調製3杯「炸彈酒」,結果Do姐輕鬆一桿入洞,她也感驚喜,細貓賣口乖讚Do姐親手炮製的酒特別好味:「喺韓國咁耐未試過咁好飲嘅酒!」

細貓陪Do姐去到韓國MBC電台,事關Do姐接受著名喜劇演員金信英主持的節目《金信英的正午希望曲》訪問。Do姐向來留意韓國娛樂,原來非常仰慕金信英的戲劇作品,更對她演出電影《分手的決心》表現印象深刻,而金信英亦以「香港電影傳奇」介紹Do姐出場。

Do姐在80年代有多部電影於韓國播映,Do姐表示時至今天,都會被韓國影迷認出。細貓在現場讀出聊天室聽眾的留言,有聽眾表示小時候已經看過Do姐的電影。金信英在節目中表示周星馳是自己的人生榜樣,好奇問Do姐是否認識他,Do姐原來與星爺也有淵源,當年星爺由兒童節目轉做戲劇,第一部電視劇就有與Do姐合作。

Do姐在節目中大讚韓國人親切友善,有很多值得欣賞的文化藝術和觀光地點,又為觀眾點了"You are the sunshine of my life"這首歌,表達做藝人要娛樂大眾的意思。Do姐更即場邀請金信英,如果來港要到她的電台節目做訪問。

