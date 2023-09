湯令山(Gareth. T)近日推出新歌《let me know》,他在Ig限時動態上載花絮片段及寫上「i broke up 2 months ago(我兩個月前分手了)」字句,又在個人YouTube頻道的MV簡介下寫着,「隨着月亮漸漸消失,我們的軌道發生變化,我分道揚鑣,因為我知道月亮潮汐將永遠在我的記憶中蕩漾。儘管很難接受,更難寫進歌詞,但我盡力了。 希望她知道......238,855英里遠」,令人懷疑他和女友鄧凱文(Moon Tang)感情有變。

有網民以為是宣傳手法,惟湯令山留言︰「it's true we broke up......(我們是真的分手)」有網民指湯令山不是當男朋友的材料,希望鄧凱文安好。湯令山回覆︰「think she's good... I'm still in need for some loving tutorials.(認為她很好......我仍然需要一些充滿愛的教程)」湯令山與鄧凱文所屬的華納唱片回覆傳媒時,證實兩人已分手,沒特別回應。

