你好，我的大夫｜關嘉敏演痙攣患者 練抽搐動作嚇壞家人 (13:43)

蔡思貝、何廣沛等主演的劇集《你好，我的大夫》，昨晚（20日）一集講述患有神經性肌肉痙攣三項鐵人運動選手關穎璇（關嘉敏飾）危站天台企跳，嘉應（蔡思貝飾）見到後即緊張前往予以阻止。原來當年嘉應好友（史穎喬飾）亦因受類似情况困擾而自殺身亡，嘉應為免悲劇重演而一再勸說，穎璇卻冷笑，自覺沒有康復的希望。關嘉敏稱拍攝這場喊戲時要表達出絕望、藐視及無助等複雜情緒，又要兼顧身處的地方高度。她說︰「播之前我追問監製，佢話睇到有少少想喊，咁我就放心少少，但依然好緊張。場跳樓戲吊到好高，我雖然鍾意刺激，但上到去都腳震。演痙攣角色、拍跳樓場面都係我第一次，開心學咗好多嘢。」

官方發布新劇照，穿著病人服的穎璇在醫院後樓梯病發，僵直地躺在地上，手腕扭作一團，腳部不自然地彎曲，雙眼也不斷向上反。關嘉敏透露要在網上搜尋痙攣病人的資料不容易︰「上網完全搵唔到任何片，因為患者病發時，身邊嘅人會去幫手而唔係拍片，所以我改為搜尋痙攣徵狀，再加自己嘅幻想打造個角色出嚟。」為投入角色，關嘉敏開拍前一個月不斷在家中的牀上練習，因而嚇壞家人。她說：「我每晚瞓前都喺牀上震，有次屋企人突然入嚟問我有冇事，我話只係想練習吓角色，所以我同屋企人都好期待。佢哋依家每晚望住電視，想睇吓自己個女練咗咁耐，出嚟效果係點。」

（即時娛樂）