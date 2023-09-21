張致恒爆雯雯有心臟病只可剖腹分娩 生孻仔天樂搵命博 (16:02)

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）結婚4年育有4子，他早前在孻仔天樂出世後宣布將接受結紮手術，獲不少網民支持。Steven昨晚在社交平台開直播，透露幾日前已完成結紮手術。

他感謝網友的支持，直言否則不敢再面對世人。他坦言二仔天牧出世後已想結紮，惟一直沒勇氣，總覺得要為自己的身體增添傷口似的，直至孻仔天樂出世終下定決心做結紮手術，是因為太太的身體問題。Steven說︰「她生第4個，好傷，同一個傷口割4刀，4年割4刀，是幾傷的﹗之前有人留言問我為何不叫女方做結紮，而我選擇自己做呢？因為我覺得4個就夠了，而且我們真的不是刻意想追個女，是真的不小心，沒想過自己能力那麼強。我覺得這是男人的責任，作為4個小朋友的爸爸，不能讓這件事再持續下去。如果再想要小朋友，等將來再掙多些錢時就去領養一個女兒。我不介意，其實有很多小朋友很慘，出世後要做孤兒。」

Steven透露最初打算到家計會做結紮，但要排期半年，遂到價錢差不多的日間醫療中心做手術。他說︰「家計會要等半年，我怕萬一不小心累到太太又懷孕怎辦？」有網民問為何不用安全套，Steven反駁︰「誰告訴你我沒有用？你躺在我牀底下？用了也不等於安全﹗有小朋友是緣分，他們來到，我可以養育他們，是我的福氣！為了幾個兒子、太太，為了大家的『食花生』時間也好，我無所謂的。」Steven表示現在的結紮手術十分簡單，以微創方式進行，15分鐘就完成，之後休息1小時及順利小解後便可回家。他自嘲︰「如果結紮了還有，證明我是多仔公，但我不想拿我太太來試驗。我亦不後悔，因為已有4個孩子。」

Steven表示結紮後只有0.05%機會令太太懷孕，如這樣都中就要買六合彩。他被網友追問為何不再追個女時，透露雯雯因身體問題只可剖腹分娩，剖腹分娩最多只可生4個，否則身體會很差。Steven說︰「開刀生4個其實很高風險，真的會有生命危險，她今次是用生命去博，她的心臟有問題。生2個已很難照顧？其實2個跟3個、4個沒分別。如何照顧4個孩子？習慣了就可以。」Steven笑言曾考慮捐精，但不想「周街都係張致恒」。

Steven坦言家中除了太太和4個仔，還有3隻狗及2隻龜，要同時照顧4個小朋友不容易，累得滿頭白髮，連鬍鬚也白了。直播期間，Steven的3個兒子天寶、天牧及天朗也有上鏡，雯雯及天樂沒露面，但不時聽見雯雯正在教仔的聲音。雖然照顧孩子很累，Steven坦言望見他們就會開心。他抱住大仔及三仔，二仔就站在身旁，Steven說︰「你們看看，覺得這個畫面開心嗎？我就覺得開心，這種忙是開心的。」

Steven坦言仍有做幕前，也想拍戲，只是工作機會比較少。被問到是否想做「結紮KOL」，他說︰「我不介意多一個名稱，無所謂。『結紮KOL』又好，『離婚KOL』又好，只是一個名稱，最緊要大家開心，能給大家娛樂就無所謂。離婚？我幾時有離婚，只是別人給我『離婚KOL』這名稱吧了﹗這不是EQ高，是境界問題，我看化了﹗自2019年出事後，我一直被人罵，被鬧到化了﹗」Steven稱目前的收入勉強夠交屋租、買到兒子的奶粉尿片及食飯，每個月的錢都是剛好夠用。對於網民的難聽說話，他說︰「無所謂，生活是自己的，最重要做好每一步，對得住自己就可以。」Steven最後預告會繼續拍片，甚至是直播帶貨，希望網民繼續支持。

（即時娛樂）